Deportes Regional Amateur

El decano se juega todo ante Defensores de Pronunciamiento

El Albiceleste recibe este domingo a Defensores de Pronunciamiento por la vuelta de los cuartos de final del Regional Amateur, con la obligación de ganar para seguir con vida en el certamen.

11 Ene, 2026, 02:42 AM
Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida afrontará este domingo uno de los partidos más trascendentes de los últimos años cuando reciba a Defensores de Pronunciamiento por el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur. El compromiso se disputará desde las 20 horas en el estadio Decano, será dirigido por Maximiliano Durán de la Liga Paranaense de Fútbol y contará con la transmisión de Radio Máxima, además de la cobertura en vivo a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El conjunto albiceleste llega a este duelo decisivo con la obligación de revertir la serie tras la derrota 2 a 0 sufrida en Pronunciamiento. Para avanzar, Juventud deberá ganar al menos por dos goles para forzar la definición por penales, o por una diferencia mayor si pretende meterse directamente en las semifinales.

Sin dudas, se trata del desafío más complejo que tendrá Juventud Unida en sus tres años de participación en el Regional Amateur. Más allá de alguna derrota aislada en fases de grupos —como el 1 a 0 ante San Jorge de Villa Elisa en la temporada 2024/25—, el Decano no había afrontado un cruce eliminatorio de esta magnitud con tanto en juego.

En el partido de ida, Defensores de Pronunciamiento supo aprovechar los momentos justos para convertir y luego manejó con inteligencia la diferencia hasta el final. Con ese antecedente, durante la semana el entrenador Miguel Fullana trabajó intensamente buscando contrarrestar el poderío ofensivo del rival y ajustar piezas clave en todas las líneas.

En los ensayos futbolísticos, especialmente en la práctica del jueves, el DT comenzó probando con el mismo equipo que cayó en la ida, aunque posteriormente introdujo variantes que podrían resultar decisivas. Se destacó el ingreso de Ávalos a la zaga central y el corrimiento de Labaroni al lateral derecho en lugar de Nicolás Trejo. En la mitad de la cancha aparecieron Leandro Larrea por Iván Esquivel y Aramis Serafini por Santiago Benítez, mientras que el “Vale” Corbalán reemplazó a Sergio Olano. En ofensiva, la novedad fue el ingreso del nuevo refuerzo, Alan Murialdo, en lugar de Maxi Solari.

Será una verdadera prueba de carácter para el Albiceleste, que deberá mostrar temple, orden y contundencia para dar vuelta una serie que hoy le es adversa. La llave es de 180 minutos: el Azulgrana ganó los primeros 90 por 2 a 0, pero quedan otros 90 que prometen ser para el infarto en el estadio Decano. Juventud Unida se juega mucho más que un partido: se juega la ilusión de seguir soñando en el Regional Amateur.

Hernán Orcellet por su parte no haría modificaciones y pondría el mismo equipo que ganó en la ida.

Hoy también se jugarán los otros tres partidos que determinarán los semifinalistas de la región litoral sur. En San Justo habrá dos partidos, a las 18 hs, Sanjustino recibe a Atlético María Grande, en el partido de ida, ganaron los santafesinos por 2 a 1.

Posteriormente a las 20 hs, Colón recibe a Ben Hur de Rafaela y en el otro partido que comenzará a las 20 hs, Puerto San Martín recibe a Sarmiento de Maggiolo.

 

 

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: Maximiliano Durán

Asistentes: Ramiro Nadalin y Guido Vázquez

Cuarto árbitro: Ricardo Gómez

 

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Aramis Serafini, Facundo Britos, Valentín Corbalán

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

 

DEPRO

Ramiro Baró;

Yair Gurnel, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán;

Diego Allende, Emmanuel Piñón, Lautaro Altamirano, Damián Baltore;

Nicolás Germanier y Julián Viollaz.

DT: Hernán Orcellet

Regional Amateur

