Sarmiento le ganó a Sporting y sigue en Primera

Sarmiento cumplió el objetivo. En un partido intenso, cargado de emociones desde el arranque, derrotó a Sporting por 2 a 1 y selló la serie con un contundente global de 6 a 2 para continuar en la Primera División del fútbol local.

El encuentro comenzó a un ritmo vertiginoso y con protagonismo absoluto de los arqueros. A los 5 minutos, Sporting tuvo un penal a su favor que Sergio Martínez ejecutó al medio, encontrándose con una gran respuesta de Gastón Brazuna, que tapó con los pies. Apenas cuatro minutos después, el árbitro marcó penal para Sarmiento y Lázaro Benítez no falló: remate suave y colocado para dejar sin chances a Gabriel Cáceres.

La respuesta del canario fue inmediata. A los 11’, Sporting fue con decisión al ataque, Brazuna contuvo a medias, un remate fuerte y en el rebote apareció Santiago Murillo para establecer el 1 a 1. Todo eso ocurrió en apenas 12 minutos de juego, un inicio electrizante.

Con el correr de la primera mitad, el partido se volvió más friccionado, luchado y conversado, típico de una serie decisiva con mucho en juego. En el complemento, Sporting salió decidido a achicar la diferencia en el global y rápidamente avisó con un potente remate de Murillo que hizo temblar el travesaño.

A los 11 minutos del segundo tiempo, un tumulto en el área de Sarmiento derivó en las expulsiones de Lucas Galli en la Tromba y Bruno Herrera en Sporting. Pese a quedar con diez, el local encontró el golpe decisivo. A los 18’, un centro cayó al área y Alex Chaves, desde el punto penal, la acarició con precisión para clavarla en el ángulo y desatar el festejo.

Sporting intentó reaccionar en busca del empate, pero dejó espacios y Sarmiento estuvo cerca de liquidarlo de contra. Gerardo Surraco probó con un remate que Cáceres logró controlar en dos tiempos.

El pitazo final confirmó lo que la serie había marcado: Sarmiento ganó, fue superior en el global y conservó su lugar en el fútbol grande de Gualeguaychú.

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Hugo Bustos

Asistentes: Maximiliano Canti Paez e Iván Cabezas

SARMIENTO

Gastón Brazuna

Gabriel Bulay, Alan Sibelli, Alex Chaves, Mateo Gallop

Marcelo Melgar, Camilo Borches, Sebastián Sandoval, Lucas Galli

Gerardo Surraco y Lázaro Benítez

DT: Martín Viale

SPORTING

Gabriel Cáceres

Darío Martínez, Bruno Herrera, Agustín Noguita, Diego Paez

Gerónimo Pereyra, Franco Kreick, Sergio Martínez, Santiago Murillo

Uriel Gómez, Brian Migueles

DT: Paulino Quiroga

Goles: Pt: 9’ Martín Benítez –penal- (Sto), 11’ Santiago Murillo (Sp); St: 18’ Alex Chávez (6) (Sto)

Cambios: ST: 14’ Carlos Paván por Pereyra (Sp), 14’ Franco Díaz por Páez (Sp), 29’ Joan Delfino por Martínez (Sp), 29’ Matías Imas por Gómez (Sp), 31’ Axel Pampillon por Migueles (Sp), 34’ Nicolás Acosta por Benítez (Sto), 34’ Juan Manuel Imas por Sandoval (Sto), 42’ Brian Izaurralde por Melgar (Sto)

Expulsados: St: 11’ Lucas Galli (Sto), 11’ Bruno Herrera

Incidencias: Pt: 5’ Gastón Brazuna (Sto) le atajó un penal a Sergio Martínez (Sp)

Temas FÚTBOL DEPARTAMENTAL