La Policía de Entre Ríos prohibió el ingreso de “La ocho” al estadio de Juventud Unida

La Policía de la Provincia de Entre Ríos comunicó oficialmente a Juventud Unida que el grupo de simpatizantes identificado como “La ocho” no podrá ingresar al estadio en el encuentro que se disputará el próximo domingo. La decisión se enmarca en una medida preventiva adoptada luego de los incidentes registrados en el partido frente a Lanús de Concepción del Uruguay.

Según se detalla en la notificación, los hechos se produjeron entre integrantes de la delegación visitante y un reducido grupo de hinchas identificados como “La ocho”, situación que derivó en la negativa de la delegación de Lanús a disputar el encuentro en aquel momento. A partir de ese antecedente, la Policía resolvió avanzar con restricciones para evitar nuevos episodios de violencia.

Entre los considerandos, la fuerza dispuso la restricción de concurrencia a espectáculos futbolísticos oficiales para el mencionado grupo de simpatizantes, al menos para el compromiso del próximo fin de semana, pero con la salvedad que la medida se extienda en caso que el equipo siga avanzando en el torneo. Además, se estableció como requisito la contratación mínima de ocho efectivos policiales en concepto de servicio adicional, quienes deberán estar presentes en el estadio dos horas antes del inicio del partido.

Temas Regional Amateur