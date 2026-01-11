Central Entrerriano recibe a Pergamino Básquet en el Bertora

Luego de la valiosa victoria conseguida frente a Villa Mitre, Central Entrerriano vuelve a tener acción en la Liga Argentina de Básquet y este domingo volverá a ser local ante Pergamino Básquet, en un duelo correspondiente a una nueva fecha de la competencia. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio José María Bertora, con transmisión de Radio Máxima y el equipo de La Barra Deportiva.

El elenco dirigido por Martín Pascal intentará ratificar su buen momento frente a un rival al que ya supo vencer como visitante el pasado 10 de diciembre, cuando se impuso por 72 a 71 en un partido memorable. Aquella noche, el Rojinegro protagonizó una gran remontada al cerrar el juego con un parcial de 8 a 0 en los últimos dos minutos para quedarse con un triunfo clave fuera de casa.

Sin embargo, el cuerpo técnico no podrá contar con certezas hasta último momento, ya que hay dos jugadores importantes en duda. Nicolás Reynoso, pieza fundamental en aquella victoria ante los bonaerenses, sufrió la fractura del tabique nasal en el partido del viernes ante Villa Mitre y todavía no fue confirmado para el compromiso de esta noche. Por su parte, Mario Ghersetti volvió a resentirse de su lesión en los gemelos y se aguardan los estudios médicos para determinar los pasos a seguir.

Ante este panorama, Pascal podría verse obligado a rotar más el plantel y darle mayores minutos a Marcos Panozzo y Benjamín Lado, buscando equilibrar el juego y contrarrestar el poderío ofensivo de Pergamino.

El conjunto bonaerense llegará al Bertora para disputar el último encuentro de una gira exigente que comenzó el jueves con victoria ante Rocamora en Concepción del Uruguay por 84 a 82 en tiempo suplementario y continuó el viernes con una derrota frente a La Unión de Colón por 93 a 66.

Central Entrerriano buscará hacerse fuerte en casa, sumar una nueva victoria y seguir escalando posiciones en una Liga Argentina que no da respiro.