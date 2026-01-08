 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Regional Amateur

Juventud Unida inicia la venta de entradas anticipadas para la revancha ante Depro

El Decano recibirá el próximo domingo desde las 20:00 hs a Defensores de Pronunciamiento por el partido de vuelta del Regional Amateur. La venta comenzará este jueves en la sede del club.

8 Ene, 2026, 17:30 PM
Maximiliano Duran será el árbitro del partido
Maximiliano Duran será el árbitro del partido Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida ya palpita un nuevo compromiso decisivo en el Torneo Regional Amateur y desde este jueves pondrá en marcha la venta de entradas anticipadas para el partido de vuelta frente a Defensores de Pronunciamiento, que se disputará el próximo domingo en el estadio del Decano.

Las entradas se venderán en la sede social del club, ubicada en Alsina 60, en los siguientes horarios:

Jueves y viernes: de 18 a 20 horas

Sábado: de 9 a 13 horas

Desde la institución se informó que será obligatorio presentar DNI al momento de adquirir las entradas.

Precios de las entradas

Tribuna de cemento

Entrada general socios: $8.000

Entrada general no socios: $15.000

Jubilados socios: $5.000

Socios: $6.000

Niños de 7 a 12 años (socios): $2.000

Deportistas del club: $2.000

Tribuna de madera

Entrada general socios: $5.000

Entrada general no socios: $10.000

Jubilados socios: $5.000

Socios: $6.000

Niños de 7 a 12 años (socios): $2.000

No socios: $6.000

Deportistas del club: $2.000

Los menores de 7 años no abonan entrada.

Un dato importante para los hinchas es que las entradas adquiridas para el partido suspendido ante Lanús de Concepción del Uruguay serán válidas para este encuentro frente a Depro.

Por otro lado, el Consejo Federal dio a conocer las designaciones arbitrales para este compromiso. El árbitro del encuentro será Maximiliano Duran, perteneciente a la Liga Paranaense de Fútbol.

Juventud Unida buscará, con el apoyo de su gente, dar vuelta la serie y seguir en carrera en el Regional Amateur.

Temas

Regional Amateur

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso