Juventud Unida inicia la venta de entradas anticipadas para la revancha ante Depro

Juventud Unida ya palpita un nuevo compromiso decisivo en el Torneo Regional Amateur y desde este jueves pondrá en marcha la venta de entradas anticipadas para el partido de vuelta frente a Defensores de Pronunciamiento, que se disputará el próximo domingo en el estadio del Decano.
Las entradas se venderán en la sede social del club, ubicada en Alsina 60, en los siguientes horarios:
Jueves y viernes: de 18 a 20 horas
Sábado: de 9 a 13 horas
Desde la institución se informó que será obligatorio presentar DNI al momento de adquirir las entradas.
Precios de las entradas
Tribuna de cemento
Entrada general socios: $8.000
Entrada general no socios: $15.000
Jubilados socios: $5.000
Socios: $6.000
Niños de 7 a 12 años (socios): $2.000
Deportistas del club: $2.000
Tribuna de madera
Entrada general socios: $5.000
Entrada general no socios: $10.000
Jubilados socios: $5.000
Socios: $6.000
Niños de 7 a 12 años (socios): $2.000
No socios: $6.000
Deportistas del club: $2.000
Los menores de 7 años no abonan entrada.
Un dato importante para los hinchas es que las entradas adquiridas para el partido suspendido ante Lanús de Concepción del Uruguay serán válidas para este encuentro frente a Depro.
Por otro lado, el Consejo Federal dio a conocer las designaciones arbitrales para este compromiso. El árbitro del encuentro será Maximiliano Duran, perteneciente a la Liga Paranaense de Fútbol.
Juventud Unida buscará, con el apoyo de su gente, dar vuelta la serie y seguir en carrera en el Regional Amateur.