Juventud Unida cayó en Pronunciamiento y quedó obligado a ganar en la revancha

Juventud Unida sufrió un duro revés en Pronunciamiento al caer por 2 a 0 frente al Depro en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, un resultado que lo deja muy complicado de cara a la revancha. El equipo ahora está obligado a ganar por dos goles para forzar la definición por penales o por tres para avanzar directamente a semifinales.

El encuentro tuvo un comienzo inesperado para el Decano, que llegaba invicto y mostrando buenos rendimientos, pero se encontró con un Depro que lo sorprendió desde el arranque. La gran figura del primer tiempo fue Julián Viollaz, determinante en ambas conquistas del conjunto dirigido por Hernán Orcellet, que llegaron mediante jugadas prácticamente calcadas.

A los 12 minutos, el número 9 desbordó por la derecha, envió el centro al área y tras el remate de Damián Baltoré que se estrelló en el travesaño, Nicolás Trejo no pudo despejar y Diego Allende, ingresando por el segundo palo, empujó la pelota al gol para el 1 a 0. Con ese tanto se cortó además el récord de César Horst, que llevaba 642 minutos sin recibir goles.

Seis minutos más tarde, a los 18, volvió a repetirse la historia: desborde de Viollaz, centro al área, rebote en el palo y esta vez fue Damián Baltore quien capturó el balón para establecer el 2 a 0. En apenas 18 minutos, casi sin proponérselo, el dueño de casa ya había sacado una diferencia clave.

Juventud tardó en reaccionar, pero tuvo algunas chances para descontar. La más clara fue un remate de Iván Esquivel que el arquero Ramiro Baró contuvo a medias y Nicolás Germanier terminó despejando sobre la línea. Luego llegaron un par de intentos de Maximiliano Solari, aunque sin demasiado peligro.

En el complemento, el local se acomodó mejor en el partido, cerró espacios y defendió con firmeza. Juventud, por su parte, no encontró los caminos para llegar al descuento y chocó una y otra vez con una defensa sólida y ordenada. Miguel Fullana buscó variantes en el banco, pero el desarrollo no cambió.

Defensores de Pronunciamiento terminó celebrando una victoria muy importante que lo deja mejor parado para la revancha. Juventud Unida, en tanto, deberá cambiar la imagen y salir decidido a buscar el partido en la vuelta si quiere mantener viva la ilusión de dar vuelta la serie y seguir en carrera.

En los otros partidos de la región litoral sur, Puerto San Martín le ganó a Sarmiento de Maggiolo por 3 a 1, Ben Hur derrotó a Colón de San Justo por 3 a 1 y en María Grande, Sanjustino en la última jugada del partido le ganó a Atlético María Grande por 2 a 1.

Foto: Mauricio Ríos

Síntesis:

Cancha: Delio Esteban Cardozo

Juez: José Sandoval

Asistentes: Guido Córdoba y Martín Leiva

Cuarto árbitro: Brisa Zapata

DEPRO

Ramiro Baró;

Yair Gurnel, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán;

Diego Allende, Emmanuel Piñón, Lautaro Altamirano, Damián Baltore;

Nicolás Germanier y Julián Viollaz.

DT: Hernán Orcellet

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel, Federico López

Iván Esquivel, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Goles: Pt: 12’ Diego Allende (DP), 19’ Damián Baltore (DP)

Cambios: St: 17’ Luciano Pizarro por Benítez (JU), 17’ Joaquín Acevedo por Esquivel (JU), 25’ Gastón Palacios por Olano (JU), 25’ Agustín Benedetti por Solari (JU), 29´Agustín Giffrey por Allende (DP), 29’ Agustín Solís por Germanier (DP), 34’ Juan Carlos Ardetti por Piñon (DP), 42’ Juan Pablo Orcellet por Viollaz (DP), 42’ Sebastián Cabrera por Baltore (DP)

Expulsados: St: 47' Daniel Waldner (AC JU)

Suplentes: Depro: Carlos Curcho y Facundo Comte

Juventud Unida: Giovani Benedetti, Federico Fiorotto y Laureano Doello.

Temas Regional Amateur