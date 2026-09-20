Juventud Unida vuelve al Guillermo Bonnín en busca de la clasificación

Juventud Unida afrontará este domingo un partido especial y decisivo en el comienzo de la segunda rueda del Torneo Regional Amateur. Desde las 15, el Decano visitará a Achirense en el estadio Guillermo Bonnín de Colonia Las Achiras, en un encuentro que será dirigido por Stefano Espíndola, de la Liga de Concordia.

El partido tendrá transmisión de Radio Máxima y también podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

En lo deportivo, Juventud llega como único líder de la Zona 7 con siete puntos, mientras que Achirense suma seis. Por eso, una victoria del conjunto de Gualeguaychú le permitirá asegurar matemáticamente la clasificación a la segunda fase del certamen. En el debut de ambos en el torneo, fue victoria de Juventud Unida 2 a 1.

Daniel Waldner tendrá dos bajas obligadas respecto del último encuentro ante Sauce, ya que fueron expulsados Luciano Maidana y Mauricio Camargo. Sus reemplazantes serían Federico López y Sergio Olano, dos futbolistas que habían comenzado el torneo como titulares.

Por el lado de Achirense, el equipo de la Liga de Colón dispondría del mismo once que viene de derrotar a Parque Sur en la fecha anterior.

Un regreso cargado de historia

El encuentro tendrá además un significado especial para Juventud Unida, que volverá a jugar oficialmente en el Guillermo Bonnín, escenario donde escribió una parte importante de su historia durante su participación en la Primera Nacional.

El primer partido del Decano en ese estadio fue el 22 de febrero de 2015, cuando igualó 0-0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Luego llegó una victoria 2-0 sobre Sportivo Belgrano de San Francisco, con goles de San Pedro y Gonzalo Rodríguez. Más tarde cayó 1-0 frente a Los Andes y cerró su estadía en Colonia Las Achiras con un triunfo 2-0 ante Gimnasia de Mendoza, con tantos de San Pedro y Neri Bandiera.

Ahora, más de una década después, Juventud regresará al mismo escenario para disputar otro partido que puede quedar marcado en su historia.

Todos coinciden en que Achirense fue el rival que más complicó al Decano en la primera rueda, por lo que se espera un partido de máxima exigencia. El entrenador local, Kevin Marcogiuseppe, buscará nuevamente imponer su juego en la mitad de la cancha, con la sociedad entre Villar y Reyes como una de las claves para abastecer a Tomás D’Angelo, uno de los delanteros de mayor presencia física del conjunto de Colón.

Será una tarde de fútbol, historia y mucha tensión competitiva. Juventud sabe que tiene la clasificación al alcance de la mano, pero enfrente tendrá a un Achirense que necesita ganar para tomar el liderazgo de la zona.

En el otro encuentro de la jornada, desde las 16, Parque Sur recibirá a Sauce en Concepción del Uruguay.

Ficha técnica:

Cancha: Guillermo Bonnin

Hora de comienzo: 15:00 hs

Juez: Stefano Espíndola

Asistentes: José Alegre y Selene Páez

ACHIRENSE

Rubén Carrizo

Pedro Iturbe, Ignacio Maidana, Tomás Ramírez, Mariano Albornoz

Maximiliano Romero, Nicolás Ladaga, Joel Villar, Brian Reyes

Valentín Pérez, Tomás D’Angelo

DT: Kevin Marcogiuseppe

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Bruno García, Patricio Pizarro, Federico López

Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

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