Juventud Unida sigue puntero tras un empate con Achirense que dejó mucha polémica

El Decano igualó 1 a 1 ante Achirense por la cuarta fecha del Regional Amateur. Fue superior durante gran parte del partido, se puso en ventaja con un gol en contra de Rubén Carrizo y, tras un polémico penal que además derivó en la expulsión de Bruno García, el local llegó al empate. El equipo de Daniel Waldner continúa como único líder del Grupo 7.

El Albiceleste hizo méritos para quedarse con los tres puntos, especialmente durante un primer tiempo en el que fue claramente superior, pero terminó llevándose un punto que le permite mantenerse en lo más alto de la tabla y depender de sí mismo para avanzar a la segunda fase.

El comienzo fue todo de Juventud. El equipo dirigido por Daniel Waldner manejó la pelota, presionó y generó las situaciones más claras, aunque durante varios minutos chocó contra la seguridad del arquero Rubén Carrizo.

Jorge Rossi tuvo tres oportunidades muy claras para abrir el marcador, pero no pudo vencer al arquero de Achirense. También Agustín Benedetti contó con una chance que Carrizo desvió de gran manera al tiro de esquina.

La insistencia finalmente tuvo premio, aunque de la manera menos pensada. Benedetti recibió sobre la izquierda y envió un centro al área. Carrizo salió decidido a cortar el envío, pero terminó desviando la pelota hacia su propio arco y convirtió el 1 a 0 para Juventud Unida.

El gol hizo justicia al desarrollo del partido y le dio tranquilidad al albiceleste. Achirense intentó reaccionar sobre el cierre de la primera mitad, pero no consiguió generar demasiado peligro frente al arco defendido por Francisco Peralta.

Jorge Rossi tuvo un buen trabajo en ataque. Foto: Mauricio Ríos

En el complemento, el trámite siguió bajo control de Juventud hasta los 15 minutos. Allí llegó la jugada que cambió el partido.

El árbitro sancionó penal por una presunta infracción de Patricio Pizarro sobre Maximiliano Romero. La decisión fue muy discutida por todo Juventud, que entendió que no había falta y que el atacante local buscó el contacto para caer dentro del área.

Después de la sanción se produjo un tumulto entre los jugadores. Ignacio Maidana empujó a Bruno García y el árbitro decidió amonestar a ambos. Como García ya tenía una tarjeta amarilla, recibió la segunda y fue expulsado, dejando al Decano con diez jugadores.

Romero se hizo cargo del penal y no falló. El delantero ejecutó con precisión y descolocó a Francisco Peralta para establecer el 1 a 1.

A pesar de quedarse con un hombre menos, Juventud no se replegó. El decano siguió manejando el partido y mostró personalidad para sostener el resultado. Patricio Pizarro y Maldonado se hicieron fuertes en el fondo y lograron neutralizar a los delanteros de Achirense.

En la mitad de la cancha, Serafini corrió a todos y sostuvo el esfuerzo del equipo, mientras que Benedetti y Jorge Rossi continuaron buscando desequilibrar cada vez que tuvieron la posibilidad.

Patricio Pizarro fue la figura del partido. Foto: Mauricio Ríos

Los minutos finales encontraron a Juventud defendiendo con orden y jugando el partido lejos de su arco. Achirense no consiguió aprovechar la superioridad numérica y el encuentro terminó 1 a 1.

El punto le sirve al Albiceleste para seguir siendo único puntero del Grupo 7, por delante de Achirense y Sauce, que dio el golpe de la fecha al derrotar a Parque Sur en Concepción del Uruguay.

Ahora, Juventud Unida tendrá dos partidos consecutivos como local para cerrar la fase de grupos. El Decano sabe que depende de sí mismo y buscará hacer valer su fortaleza en casa para asegurar definitivamente la clasificación a la segunda fase del Regional Amateur.

En Concepción del Uruguay, Sauce logró la primera victoria del torneo, 2 a 1 fue la victoria del conjunto de la liga de Colón. Jeremías Peralta abría la cuenta para el rojo, Jorge Machado igualó para Parque y Axel Rodríguez puso el 2 a 1 definitivo.

Posiciones

Juventud Unida - 8

Achirense - 7

Sauce - 4

Parque Sur - 3

Próxima fecha: 5ta

Juventud Unida – Parque Sur

Sauce - Achirense

Síntesis:

Cancha: Guillermo Bonnin

Juez: Stefano Espíndola

Asistentes: José Alegre y Selene Páez

ACHIRENSE

Rubén Carrizo

Pedro Iturbe, Ignacio Maidana, Tomás Ramírez, Mariano Albornoz

Maximiliano Romero, Nicolás Ladaga, Joel Villar, Brian Reyes

Valentín Pérez, Tomás D’Angelo

DT: Kevin Marcogiuseppe

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Bruno García, Patricio Pizarro, Federico López

Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 21’ Rubén Enrique e/c (JU); St: 16’ Maximiliano Romero –penal- (A)

Cambios: St: Inicio: Leandro González por Labaroni (JU), 18’ Maximiliano Zaragoza por Pérez (A), 21’ Santiago Benítez por Acevedo (JU), 25’ Agustín Solís por Rossi (JU), 30’ Iván Moltalbetti por Romero (A), 34’ Alexis Reynoso por Benedetti (JU), 37’ Eric Miranda por Iturbe (A), 37’ Nicolás Perruchoud por Albornoz (A), 37’ Joel Sampallo por D’Angelo (A)

Expulsados: St: 15’ Bruno García (JU)

Suplentes: Achirense: Alejo Arlaud y Hugo Mendoza.

Juventud Unida: Franco Lopresti, Benjamín Caballero y Daniel Acosta.

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