Deportes LIGA PROFESIONAL

San Lorenzo obtuvo su segunda victoria consecutiva

San Lorenzo consiguió su segunda victoria consecutiva al ganarle por 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero como local y alcanzó el primer puesto de la Zona A del Torneo Apertura 2026, aunque lo comparte con Lanús y Vélez.

1 Feb, 2026, 02:00 AM

El mediocampista que fue refuerzo en esta temporada, Gregorio Rodríguez, puso el único tanto del partido a los 10 minutos del segundo tiempo y decretó así su debut en la red con la camiseta del club de Boedo.

El "Ciclón" empezó bien, con más juego en campo de Central Córdoba y con mucha movilidad de Alexis Cuello entre los defensores para generar peso en la ofensiva, aunque la más clara estuvo en los pies de Ezequiel Cerutti; no obstante, el extremo estaba adelantado en la definición.

Los siguientes minutos tuvieron un bajón importante en el juego y en el dominio del local, ya que Central Córdoba comenzó a ganar un poco más la pelota y a animarse pero San Lorenzo liberó espacios y le permitió aproximarse al arco defendido por el paraguayo Orlando Gill.

Una molestia del colombiano Jhohan Romaña, quien no llegó a las últimas jugadas pero hizo un gran trabajo en el primer tiempo, asustó al entrenador Damián Ayude pero mantuvo su firmeza hasta el cierre de la primera etapa.

A los 10 minutos de la segunda etapa, San Lorenzo salió a comerse la cancha y tras un desborde de Cerutti y una gran jugada con un enganche y asistencia de Cuello, Gregorio Rodríguez puso su primer gol con la camiseta del "Ciclón" y abrió el marcador en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo controló muy bien en el resto del complemento, aunque con más presencia en su campo y a la espera del error del rival, sin embargo puso bien el cerrojo con los cambios y aguantó el 1 a 0 hasta el cierre del partido.

 

Síntesis:

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: José Carreras.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Fernando Juárez, Tiago Cravero, Horacio Tijanovich; Ezequiel Naya y Lucas Varaldo. DT: Lucas Pusineri.

 

Goles en el segundo tiempo: 10m Gregorio Rodríguez (SL)

 

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Fabricio López por Romaña (SL); Gregorio Rodríguez por Abrego (SL); 18m Michael Santos por Naya (CC); Alan Laprida por F. Martínez (CC); Diego Barrera por Tijanovich (CC); 25m Luciano Vietto por Gulli (SL); 29m Joaquín Flores por Varaldo (CC); 32m Lucas González por Cravero (CC); 36m Mauricio Cardillo por Cerutti (SL); 44m Francisco Perruzzi por Tripichio (SL).

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

LIGA PROFESIONAL

