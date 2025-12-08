Juventud Unida goleó en Concepción del Uruguay y quedó a un paso de la clasificación

César Horst alcanzó un récord histórico de imbatibilidad y el equipo de Miguel Fullana llegará con una ventaja enorme a la revancha del domingo en Gualeguaychú.

Juventud Unida dio un golpe fuerte en Concepción del Uruguay y se llevó una victoria resonante por 3 a 0 ante Lanús en el partido de ida de los octavos de final del Regional Amateur. El equipo de Miguel Fullana mostró jerarquía, juego colectivo y una férrea solidez defensiva que lo dejan muy bien parado para la revancha del próximo domingo en Gualeguaychú.

Además del resultado, la tarde entregó un hecho histórico: el arquero César Horst se convirtió en el nuevo dueño del récord de imbatibilidad del club, alcanzando los 630 minutos sin recibir goles, marca que superó los 585 que Giovanni Benedetti había logrado en el primer año de Juventud en el Regional Amateur.

La victoria del Decano fue ampliamente justificada. Con un funcionamiento aceitado y un rendimiento parejo, sobresalieron en la última línea Damián Zadel, en el mediocampo la enorme tarea de Santiago Benítez —autor de una asistencia brillante y de un desgaste incansable—, y en ataque la peligrosidad constante de Marcelo Olivera y Luis Rivarola.

Santiago Benítez fue el patrón de la mitad de la cancha. Foto: Mauricio Ríos

El partido comenzó a inclinarse a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Benítez metió un pase sensacional que dejó a Olivera mano a mano con los defensores. El “Chelo” les ganó en velocidad a los centrales y definió con calidad por encima del arquero Bortagaray para el 1-0.

Apenas dos minutos después, Juventud golpeó de nuevo. Rivarola armó una jugada personal por derecha, envió el centro al área y Olivera, tras aguantar y enganchar hacia su derecha, sacó un remate cruzado que se metió abajo para el 2-0 que empezaba a sentenciar la tarde.

El propio Rivarola y Esquivel tuvieron chances claras para ampliar antes del descanso, pero les faltó precisión. En el complemento, Fullana preservó piezas clave: salieron Nicolás Trejo (con una molestia) y Matías Labaroni (amonestado) para dar ingreso a Gastón Palacios y Jerónimo Ávalos.

Lanús adelantó líneas pero nunca comprometió seriamente a la defensa albiceleste, mientras que Juventud dispuso de múltiples contragolpes para liquidar el partido. Rivarola, Acevedo y Benedetti —ingresado en el segundo tiempo— estuvieron cerca del tercero.

Luis Rivarola fue clave en el segundo gol albiceleste. Foto: Mauricio Ríos

El golpe final llegó en tiempo de descuento. Una gran acción de Joaquín Acevedo por derecha terminó en un centro al área que Brian Vargas empujó contra su propio arco, decretando el 3-0 definitivo. Minutos antes, el local había sufrido la expulsión de Santiago Delfino en una decisión apresurada del árbitro Maximiliano Durán.

Con una diferencia importante y un rendimiento convincente, Juventud Unida espera con tranquilidad la revancha en su estadio, donde tendrá la gran chance de cerrar la serie y avanzar a la siguiente ronda del Regional Amateur.

En los otros partidos de los equipos entrerrianos, Parque Sur y el Depro igualaron 1 a 1, abrió la cuenta para los de Concepción del Uruguay Juan Cruz Guardia en el primer tiempo y lo igualó para los de Hernán Orcellet Julián Viollaz.

En el Pedro Mutio, Atlético Paraná y Sanjustino igualaron 0 a 0 y también en la capital entrerriana, Neuquen le ganó a Atlético María Grande por 1 a 0 con gol de Juan Manuel Lazaneo.

El próximo fin de semana se jugarán las revanchas en Pronunciamiento, San Justo y María Grande respectivamente.

Síntesis:

Cancha: Rodolfo Hortman (María Auxiliadora)

Juez: Maximiliano Durán

Asistentes: Ramiro Nadalin y Guido Vázquez

Cuarto árbitro: Ricardo Gómez

LANÚS

Joaquín Bortagaray

Marcos Hartmann, Jonathan Benítez, Nicolás Torres, Brian Bargas

Santiago Salas Nicolás Musico, Hernán Palacio, Joaquín Rodríguez

Sergio Umpierrez, Franco González

DT: Marcelo Reynoso

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel, Federico López

Iván Esquivel, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Luis Rivarola, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Goles: Pt: 38’ y 40’ Marcelo Olivera (JU); St: 46’ Brian Bargas e/c (JU)

Cambios: St: Inicio: Jerónimo Ávalos por Labaroni (JU), Inicio: Gastón Palacios por Trejo (JU), 17’ Santiago Delfino por Salas (L), 22’ Julián Guisolfi por Hartmann (L), 25’ Agustín Benedetti por Olivera (JU), 31’ Joaquín Acevedo por Esquivel (JU), 31’ Dante Carboni por Musico (L), 38’ Luciano Pizarro por Olano (JU)

Expulsados: St: 35’ Santiago Delfino (L)

