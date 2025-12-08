 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Fútbol Departamental/Divisional B

Camioneros hace historia: campeón del Clausura de la B y ascenso a Primera División

El equipo del gremio logró un hito histórico para el fútbol de Gualeguaychú: venció por penales 6-5 a Sportivo Larroque tras igualar 1-1 y consiguió su primer ascenso a la máxima categoría local desde su afiliación en 2022.

8 Dic, 2025, 01:37 AM
Crédito: Ig: @fotorysa

Luego del 0 a 0 en la ida disputada en Larroque, la revancha en el Estadio Municipal prometía tensión y no defraudó. Sportivo comenzó mejor y a los 32 minutos abrió el marcador a través de Moni Salir, que aprovechó una desatención defensiva y puso el 1-0 para la visita. Pero Camioneros reaccionó antes del descanso: a los 41, una exquisita asistencia de Matías Collazo dejó a Brian Cal mano a mano con el arquero larroquense y el delantero definió cruzado para establecer el 1-1.

El complemento fue parejo, con dos equipos que jugaron con más corazón que claridad, conscientes de lo que estaba en juego. El empate condujo inevitablemente a los penales, donde la tensión fue absoluta.

La serie comenzó favorable para los ejecutores, hasta que el tercer remate de Sportivo fue desviado por Juan Cóceres, dándole una luz de ventaja al Verde. Sin embargo, Noguita falló su disparo y la definición pasó al uno y uno. En el séptimo penal, Tadeo Campostrini remató débil y el arquero Chaparro contuvo con seguridad. El cierre quedó en manos del propio arquero de Camioneros, que ejecutó con tranquilidad al ángulo derecho, dejando sin reacción al arquero de Sportivo y desatando el festejo histórico.

Con esta consagración, Camioneros logra el ascenso directo y acompañará a Defensores del Oeste en la Primera División 2025, reemplazando a Sud América y Black River, equipos que perdieron la categoría.

Una jornada imborrable para el club del gremio, que desde hoy forma parte de la élite del fútbol de Gualeguaychú.

Para Sportivo habrá una chance más, ya que enfrentará a Sporting para ver quien jugará la promoción ante Sarmiento.

Fútbol Departamental/Divisional B

