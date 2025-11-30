 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Regional Amateur

Juventud Unida le ganó 1-0 a Atlético Villa Elisa y terminó invicto la primera fase del Regional Amateur

Con gol de Agustín Benedetti en el segundo tiempo, el Decano sumó un nuevo triunfo, mantuvo su arco en cero y aseguró el primer puesto de su zona en el Regional Amateur.

30 Nov, 2025, 03:48 AM
Crédito: Mauricio Rios

El Decano derrotó 1-0 a Atlético Villa Elisa como visitante, culminando la primera fase sin conocer la derrota y con una defensa que volvió a ser determinante para sostener el arco en cero.

El partido no ofrecía demasiados condimentos desde lo competitivo, ya que ambos equipos llegaban sin urgencias. Sin embargo, Villa Elisa fue quien comenzó mejor: se fue acomodando al ritmo del juego y aprovechando el fuerte viento que cruzaba la cancha, factor que por momentos lo favoreció para llevar peligro a través de pelotas largas y envíos cruzados. Aun así, careció de precisión en los metros finales.

La más clara del primer tiempo fue para el CAVE. Emiliano Díaz recibió por izquierda, engañó a su marcador con un excelente amague y sacó un remate potente que obligó a una gran intervención del arquero César Horst, evitando la caída de su arco.

En el complemento, los cambios transformaron por completo el funcionamiento ofensivo del albiceleste. El ingreso de Santiago Benítez, Joaquín Acevedo y Agustín Benedetti por Pizarro, Esquivel y Olivera le dio mayor movilidad, frescura y profundidad al ataque.

A partir de allí, Juventud empezó a generar peligro. En una primera conexión entre Giménez y Acevedo llegó un gol que fue anulado por posición adelantada, pero en la acción siguiente apareció la jugada que decidiría el encuentro.

 

Tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Palacios, la pelota cayó al segundo palo, donde Rivarola logró desviarla hacia el centro del área. Por el otro lado apareció Agustín Benedetti, que empujó la pelota al fondo de la red para marcar el 1-0 definitivo.

El local buscó el empate en los minutos finales, pero se encontró con la figura del arquero César Horst, que respondió con seguridad en dos situaciones claras y terminó de asegurar una nueva valla invicta.

Juventud Unida ganó, cerró la primera fase invicto y con autoridad, se quedó con el primer puesto y ahora espera rival para la próxima instancia, que se conocerá el lunes.

 

Síntesis:

Cancha: 2 de Junio

Juez: Iván Pastrana

Asistentes: Joel Rodríguez y Benjamín Sánchez

 

CAVE

Bruno Dimotta

Nazareno Rodríguez, Bruno Durand, Pehuen Gaillard y Facundo Francou

Ignacio Maidana, Alan Villar, Guillermo Espinoza y Gastón Baena

Juan Manuel Rodríguez, Emiliano Díaz

DT: Facundo Bonvin

 

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Rodrigo Giménez, Jerónimo Ávalos, Santiago Piccioni y Gastón Palacios

Iván Esquivel, Luciano Pizarro, Facundo Britos, Valentín Corbalán

Luis Rivarola, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

 

Goles: St: 24’ Agustín Benedetti (JU)

 

Cambios: St: 8´Mauro Chaulet por N. Rodríguez (CAVE), 12’ Agustín Martínez por Díaz (CAVE), 21’ Santiago Benítez por Pizarro (JU), 21’ Joaquín Acevedo por Esquivel (JU), 21’ Agustín Benedetti por Olivera (JU), 36’ Ayrton Rougier por Dimotta (CAVE), 36’ Valentín Cotet por Maidana (CAVE), 45’ Alexis Reynoso por Corbalán (JU), 45’ Laureano Doello por Britos (JU)

Temas

Regional Amateur

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso