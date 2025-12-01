Gualeguaychú celebró un año histórico para el hockey municipal en el Polideportivo Norte

El Polideportivo Norte fue el punto de encuentro para la gran jornada de cierre de la Liga Municipal de Hockey sobre césped, un evento que reafirmó el protagonismo que esta disciplina alcanzó dentro del deporte local. Con un importante acompañamiento del público, las distintas categorías recibieron sus distinciones tras un año de competencia intensa y en constante expansión.

Desde la Dirección de Deportes se destacó el impacto social que genera este proyecto: “El crecimiento del hockey municipal demuestra que cuando el Estado invierte en deporte, invierte en bienestar. Estas disciplinas sostienen vínculos, ofrecen oportunidades y construyen comunidad. El gobierno de Gualeguaychú va a seguir fortaleciendo cada espacio donde nuestros vecinos encuentran un lugar para desarrollarse”.

En la categoría Reserva del Torneo Anual, Independiente se consagró campeón, seguido por Juventud Unida y Sporting.

En Máster Clausura, el título también quedó en manos de Independiente, mientras que Sporting y Central Entrerriano completaron el podio.

En el Máster Apertura, Carpinchos celebró el primer puesto, seguido por Central Entrerriano y Aldea San Antonio.

Además de los trofeos de la temporada, la jornada incluyó un reconocimiento especial para quienes representaron a Gualeguaychú en distintos seleccionados, reflejando el nivel competitivo alcanzado por la liga. El cuerpo técnico distinguido estuvo integrado por Jésica Guzmán (CRC), Araceli Ríos (CRC), Daniela Franchini (CCE) y Leonardo Benedetti (CRC).

Las jugadoras reconocidas fueron:

Damas Mayores: Josefina Pomes (CRC) y Marianela Reynoso (CCE).Sub16: Albertina Gervasoni (CRC) y Josefina Irigoyen (CCE).Sub14: Valentina Suárez, Sofía Bologna, Angelina Colombo, Rafaella Benedetti (CRC); Emma Cafferata, Inés de Salazar, Isabella Veronesi y Emilia Riva González (CCE).

El encuentro dejó una conclusión compartida: el hockey municipal no solo suma logros deportivos, sino que afianza una política pública sostenida que ya forma parte de la identidad de Gualeguaychú.