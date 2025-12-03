Central Entrerriano no pudo en Bella Vista y cayó ante El Talar

Central Entrerriano no pudo prolongar su buen momento y cayó este martes por la noche en Bella Vista ante El Talar por 85-68, en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. El local se apoyó en la gran tarea de Matías Cueva y del brasileño Derick Machado —ambos con 16 puntos— y en un altísimo porcentaje en tiros de tres puntos para quedarse con una victoria clave que lo deja con récord positivo.

En el rojinegro, la mejor producción llegó de la mano de Mario Ghersetti, autor de 15 unidades.

El encuentro comenzó parejo. Montani abrió el marcador con un triple para adelantar a Central, pero rápidamente respondieron Machado y Cueva desde larga distancia para poner al local al frente. Ghersetti empezó a gravitar en la pintura y el rojinegro emparejó el trámite hasta el 18-18 parcial. Sin embargo, El Talar ajustó la defensa, corrió la cancha y sacó siete de ventaja (25-18).

Central volvió a acercarse tras una falta antideportiva de Barzatsqui sobre Siboldi, pero en el cierre del cuarto aparecieron dos bombas consecutivas de Matías Cuello para sellar el 31-22 del primer capítulo.

El segundo cuarto fue friccionado y con muchos pasajes imprecisos. Una técnica a Aquiles Montani permitió que El Talar tomara la máxima de 37-26, aunque Central reaccionó con buenos aportes de Montani, Nicolás Reynoso y Lautaro Pividori para cerrar el primer tiempo a tiro: 44-40.

En el tercero, cada vez que Central insinuaba una remontada, el local encontraba respuestas desde el perímetro para sostener una distancia de siete puntos que se volvió una constante. Y en el inicio del último período, dos triples consecutivos estiraron la ventaja a 13 (65-52), una diferencia que sería determinante.

Central intentó mantenerse en juego con sus armas, pero la alta efectividad de El Talar desde los 6,75 terminó definiendo la noche. Con autoridad, el local administró la diferencia y se quedó con un triunfo claro que lo posiciona de buena manera en la tabla.

El rojinegro, por su parte, sufrió su mala noche desde el triple y ahora deberá enfocarse en el cierre del año: recibirá en el José María Bértora al único invicto del torneo, Quilmes de Mar del Plata, que viene de vencer a Rocamora por 84-78. Después para cerrar el año tendrá la gira por la provincia de Buenos Aires y Santa Fe con los juegos ante Centenario, Pergamino Básquet y Ciclista Juninense.

Mario Ghersetti fue el destacado en Central. Foto: Horacio Brusco prensa El Talar

Ficha técnica:

EL TALAR 85

Matías Cueva 16, Derick Machado 16, Facundo López 6, Enzo Ruiz 7, Tomás Verbauwede 10 (FI), Matías Cuello 12, Facundo Sanz 7 X, Joaquín Barzatsqui 3, Conrado Solana 6, Franco Aibar 2, Joaquín López, Joaquín Embon

Entrenador: Leandro Genovese.

X Salió por cinco faltas

CENTRAL ENTRERRIANO 68

Cristian Pérez 10, Nicolás Reynoso 11, Aquiles Montani 9, Mario Ghersetti 15, Cristian Zenclussen 12 (FI), Lautaro Pividori 1, Marcos Panozzo 2, Johu Castillo 2, Benjamín Lado 2, Juan Siboldi 4, Simón Fux, Tomás Caballero

Entrenador: Martín Pascal.

Estadio: Roberto Contini

Jueces: Guillermo Grondona - Romina Morales Ibarra.

Progresión: 31 – 22, 44 – 40, 59 – 52, 85 - 68