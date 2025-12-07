Central Larroque es el campeón del Clausura Luis María Cabeza

Central Larroque se consagró campeón del Torneo Clausura Luis María Cabeza, a pesar de perder 2 a 0 ante Deportivo Urdinarrain en la revancha. El equipo dirigido por el “Capi” Londra logró sostener la diferencia obtenida en la ida y, tras resistir los últimos embates del Azul, pudo celebrar un título tan trabajado como merecido.

Deportivo sabía que debía salir decidido a buscar el partido, obligado por el resultado de la ida. Y así lo hizo desde el arranque. Tuvo su primera gran chance con un tanto de Ezequiel Pérez, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada del volante azul.

Cuando el primer tiempo se moría, llegó la apertura del marcador: una gran acción colectiva del Deportivo terminó con varias intervenciones del arquero de Larroque, que tapó remates de Facundo Martínez y Pablo González. Sin embargo, el insistente goleador Ángel David Tellechea se estiró de cabeza para empujar la pelota y poner el 1-0 con el que los equipos se fueron al descanso.

En el complemento, el conjunto de Javier Lenciza salió decidido a buscar el segundo tanto que lo acercara a la hazaña. Central se cerró bien en el fondo, donde volvió a destacarse la figura de Paolo Impini, pero a los 34 minutos un centro pasado encontró nuevamente a Ezequiel Pérez, que entrando por el segundo palo estableció el 2-0 que encendía la ilusión azul y dejaba la serie al borde de la igualdad.

A partir de allí, el Rojo reaccionó, recuperó la calma y comenzó a manejar los tiempos del partido, aprovechando el nerviosismo local. Deportivo intentó acorralarlo en los minutos finales, pero Central supo resistir con orden y temple.

El pitazo final desató el desahogo de los dirigidos por el “Capi” Londra, que tuvieron su revancha tras lo ocurrido en el Torneo Apertura y pudieron soltar toda su alegría, coronando una campaña sólida que terminó con un título muy merecido.

