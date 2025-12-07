 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Regional Amateur

Juventud Unida visita a Lanús en el inicio de los octavos del Regional Amateur

El Decano abre la serie en Concepción del Uruguay, en un duelo de alto voltaje y eliminación directa. El partido será transmitido por Radio Máxima y por el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

7 Dic, 2025, 04:22 AM
Crédito: Mauricio Rios

Juventud Unida afrontará este domingo el primer partido de la serie de octavos de final del Torneo Regional Amateur, visitando a Lanús de Concepción del Uruguay en la cancha de María Auxiliadora. Desde aquí comenzará “el verdadero torneo”: el mano a mano, donde un mal partido puede dejarte afuera muy temprano. El encuentro será transmisión de Radio Máxima y también se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El Decano llega a esta instancia con un presente sólido y confiable. Fue puntero del Grupo 3 de la Región Litoral Sur, con cinco triunfos y un empate, 12 goles a favor y la valla invicta, mostrando una de las mejores versiones defensivas del certamen. Del otro lado estará el Granate, que en la fase regular ganó dos partidos, empató otros dos, marcó cuatro goles y recibió tres. En la última fecha logró la clasificación tras eliminar a Achirense, ganándole en el estadio Núñez de Gimnasia y Esgrima por 1 a 0.

Para este compromiso, Miguel Fullana volverá a apostar por la base que tan buenos resultados le ha dado durante toda la primera fase. La única duda está en el mediocampo: Iván Esquivel o Joaquín Acevedo ocuparán el carril derecho, ambos con rendimientos parejos que obligan al entrenador rosarino a definir la elección en las últimas horas.

Hay un antecedente cercano entre estos equipos. En la última Copa Entre Ríos se cruzaron en cuartos de final, donde Lanús eliminó a Juventud tras empatar 1-1 en Gualeguaychú y ganar 3-1 en el estadio de Rivadavia.

El árbitro del encuentro será el paranaense Maximiliano Durán, encargado de impartir justicia en un cruce que promete intensidad, estrategia y una serie abierta que recién comienza.

 

 

 

Ficha técnica:

Cancha: Estadio Núñez

Hora de comienzo: 18:00 hs

Juez: Maximiliano Durán

Asistentes: Ramiro Nadalin y Guido Vázquez

Cuarto árbitro: Ricardo Gómez

LANÚS

Joaquín Bortagaray

Federico Umpierrez, Jonathan Benítez, Nicolás Torres, Brian Bargas

Santiago Salas Nicolás Musico, Hernán Palacio, Joaquín Rodríguez

Sergio Umpierrez, Franco González

DT: Marcelo Reynoso

 

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel, Federico López

Iván Esquivel, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Luis Rivarola, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Regional Amateur

