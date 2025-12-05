 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Basquet Liga Argentina

Central Entrerriano recibe a Quilmes en su última presentación del año en el Bértora

El Rojinegro enfrentará este viernes a Quilmes de Mar del Plata por una nueva fecha de la Liga Argentina. El duelo comenzará a las 21:30 en el José María Bértora y será transmitido por Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

5 Dic, 2025, 00:22 AM
Crédito: Horacio Brusco prensa El Talar

Central Entrerriano tendrá esta noche su última cita del año ante su público cuando, desde las 21:30, reciba a Quilmes de Mar del Plata en el estadio José María Bértora, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro será televisado por Radio Máxima con la cobertura del equipo de La Barra Deportiva.

El Rojinegro llega a este compromiso con un registro igualado de cuatro victorias y cuatro derrotas, y con la necesidad de recuperarse tras la caída sufrida en Bella Vista frente a El Talar por 85 a 68. En aquel encuentro, los dirigidos por Martín Pascal mostraron una correcta eficacia en tiros de dos puntos, pero no lograron sostener el ritmo en los lanzamientos de tres: apenas encontraron fluidez desde el perímetro, mientras que su rival marcó la diferencia con 16 triples convertidos sobre 35 intentos, un 45% que terminó siendo determinante en el resultado.

Central intentará revertir esa imagen y recuperar la solidez que mostró en tramos importantes de la temporada, aprovechando el empuje de su gente en una noche especial, no solo por el cierre de la actividad en casa, sino también por el rival que estará enfrente.

Quilmes, histórico adversario del Rojinegro —con quien disputó la recordada final por el ascenso a la Liga Nacional en la temporada 1998/99— llega golpeado luego de perder su invicto a manos de La Unión de Colón por 90 a 83. El Cervecero buscará volver a la senda del triunfo, lo que promete un duelo exigente y cargado de emoción.

En un partido con historia, Central quiere cerrar el año en su casa con una sonrisa y ante un marco que se espera sea multitudinario. El Bértora se prepara para una noche de alto voltaje basquetbolístico.

Temas

Basquet Liga Argentina

