Se sortea el mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Alrededor de las 14 en nuestro país, comenzará un evento singularmente atractivo que subirá al máximo la temperatura de los amantes del fútbol (y los no tanto) en todo el planeta: el sorteo del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026. Y los bolilleros empezarán a girar en el histórico Centro Kennedy para las Artes Escénicas, definiendo lo que a los fanáticos argentinos inquieta: qué tan amable o qué tan complejo será el comienzo de la aventura de la Selección Argentina en la búsqueda de su cuarta estrella.

Tan singular como una Copa del Mundo que por primera vez en la historia tendrá tres sedes, 48 participantes y 12 grupos, la lotería que será seguida con atención en los cinco continentes a través del streaming, la TV, las web o cualquier medio disponible, en esta oportunidad tendrá una novedad reglamentaria para beneficiar a los mejores del ranking, entre ellos la Scaloneta. Porque Argentina, que es cabeza de serie del Bombo 1, en la fase inicial evitará a potencias como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Alemania, Países Bajos y Bélgica, al igual que a los tres seleccionados anfitriones, que completarán el primer bolillero.

Y a partir del "equilibrio competitivo" que impuso la FIFA en el diseño del cuadro, además, el 1° y 2° (España y Argentina) irán por lados opuestos, lo que garantiza que si ganan sus respectivos grupos solo se podrán encontrar en la final del 19 de julio en Nueva Jersey. Ese mismo principio se aplica para el 3° y 4°, Francia e Inglaterra, un dato que no solo les interesa a Mbappé y Harry Keane sino también a Messi y los nuestros: solo una de esas tres potencias aparecerá en un camino que tendrá ocho estaciones, una más que en Qatar 2022 por caso.

Estos serán los bombos con los equipos participantes del mundial

Con una dinámica ya establecida que colocará a México en el Grupo A, a Canadá en el B y a Estados Unidos en el D, acto seguido se distribuirán las zonas del resto de los cabezas de serie. Y a partir de ahí, a comerse las uñas: porque aunque Uruguay, Colombia y Ecuador no van a ser rivales en la zona por la restricción geográfica que no permite que se enfrenten dos equipos de una misma confederación salvo la UEFA, decididamente no es lo mismo que del Bombo 2 toque Marruecos o Croacia que Suiza, Japón y ni qué decir Irán, Australia, Corea del Sur o Austria.

Del Bombo 3 (Paraguay, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez. Costa de Marfil, Sudáfrica, Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudita), Noruega asoma como la única preocupación. Y del Bombo 4, únicamente Italia si consigue superar las dos instancias de Repechaje para evitar su ausencia por tercer Mundial consecutivo. A cruzar los dedos, entonces, para que en su sexto y último Mundial la fortuna no le depare a Messi un Grupo de la muerte con los equipos en los que Hakimi, Haaland y Retegui son figuras estelares como rivales de inicio.

En la Capital Federal de Estados Unidos, sede de la Casa Blanca, el Capitolio, el FMI, el Banco Mundial y la OEA, entre otras organizaciones, obviamente no faltará la puesta en escena estilo Hollywood. Con Rio Ferdinand en la conducción y figuras como Shaquille O´Neal, Tom Brady y la supermodelo alemana Heidi Klun a su alrededor, entre muchos otros, Lionel Scaloni y decenas de personalidades disfrutarán en primera fila de la música de Robbie Williams, Andrea Bocelli y Nicole Scherzinger antes del anunciado cierre de Village People. Aunque lo que tendrá en vilo al mundo de la pelota es lo que canten las bolillas.

Fuente: Olé

Temas Mundial 2026