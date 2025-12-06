Se sorteó el mundial 2.026, Argentina va al grupo J

La base del cuadro ya marca el camino de cada selección hacia un torneo que tendrá formato ampliado y una fase inicial más extensa que en ediciones anteriores, Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en un cuadro sin repechajes y uno de los más accesibles del torneo.

En el Grupo A, México deberá manejar la presión de local ante Sudáfrica y Corea del Sur, mientras espera por el ganador del repechaje entre Macedonia del Norte, Dinamarca, República Checa o Irlanda.

Canadá encabeza el Grupo B con un escenario incierto: su segundo rival saldrá del cruce entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina; completan Qatar y Suiza.

Brasil lidera el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, en una zona sin definiciones pendientes desde la zona del repechaje. Estados Unidos comparte el Grupo D con Paraguay y Australia, a la espera del cupo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Alemania tendrá en el Grupo E a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, mientras que Países Bajos y Japón encabezan un Grupo F que se completará con el ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Armenia, además de Túnez.

Bélgica parte como favorita en el Grupo G frente a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. España compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, con uno de los cruces más atractivos.

El denominado "Grupo de la Muerte" será el que Francia lidera, el Grupo I, junto con Senegal, Noruega y un cupo pendiente entre Irak, Bolivia o Surinam, con tres seleccionados que tienen serias chances de avanzar.

Portugal aparece en el Grupo K y espera por Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo; además tendrá a Uzbekistán y Colombia. Inglaterra encabeza el Grupo L junto a Ghana, Croacia y Panamá.

Así es el camino del Mundial 2026:

2° Grupo A vs. 2° Grupo B

1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F

1° Grupo F vs. 2° Grupo C

1° Grupo C vs. 2° Grupo F

1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H

2° Grupo E vs. 2° Grupo I

1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I

1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K

1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J

1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J

2° Grupo K vs. 2° Grupo L

1° Grupo H vs. 2° Grupo J

1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J

1° Grupo J vs. 2° Grupo H

1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L

2° Grupo D vs. 2° Grupo G

Los grupos quedan así configurados:

Grupo A: México – Sudáfrica – Corea del Sur – Macedonia del Norte/Dinamarca/República Checa/Irlanda

Grupo B: Canadá – Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina – Qatar – Suiza

Grupo C: Brasil – Marruecos – Haití – Escocia

Grupo D: Estados Unidos – Paraguay – Australia – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Grupo E: Alemania – Curazao – Costa de Marfil – Ecuador

Grupo F: Países Bajos – Japón – Ucrania/Suecia/Polonia/Armenia – Túnez

Grupo G: Bélgica – Egipto – Irán – Nueva Zelanda

Grupo H: España – Cabo Verde – Arabia Saudita – Uruguay

Grupo I: Francia – Senegal – Irak/Bolivia/Surinam – Noruega

Grupo J: Argentina – Argelia – Austria – Jordania

Grupo K: Portugal – Nueva Caledonia/Jamaica/República Democrática del Congo – Uzbekistán – Colombia

Grupo L: Inglaterra – Ghana – Croacia – Panamá

