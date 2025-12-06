CENTRAL ENTRERRIANO DESPIDIÓ EL AÑO EN CASA CON UNA ACTUACIÓN SOÑADA

Central Entrerriano se regaló un cierre de año como local verdaderamente perfecto. En un Bértora repleto, el Rojinegro jugó uno de sus mejores partidos de la temporada y derrotó con autoridad a Quilmes de Mar del Plata, líder de la Conferencia Sur, por 97 a 72. Aquiles Montani (22 puntos) y Cristian Zenclussen (18) sobresalieron en un equipo que funcionó de punta a punta.

El encuentro comenzó a puro vértigo y con un Central muy activo, moviendo la bola con criterio y encontrando gol en varias manos. Johu Castillo volvió a mostrar un gran nivel, y las apariciones de Cristian Pérez le permitieron al local tomar la primera ventaja importante: 23-16 antes del cierre del cuarto inicial. Sin embargo, el Cervecero reaccionó y entre el final de ese parcial y el inicio del segundo metió un 9-0 que lo puso al frente 23-25.

La respuesta del Rojinegro no tardó. Con Montani encendido, con Zenclussen aportando en todos los sectores y con energía defensiva, Central recuperó el control del juego y se fue al entretiempo arriba 43-35.

Benjamín Lado tuvo pasajes de buen básquet. Foto: Damián Cáceres

El tercer cuarto fue, quizá, el mejor de Central en toda la temporada. Asfixiante en la marca, preciso en las transiciones y efectivo en los lanzamientos externos, el equipo de Gualeguaychú firmó un tremendo 33-18 que quebró por completo el partido. Con Montani y Zenclussen como estandartes, el local se fue al último descanso 76-53 y con el clima del Bértora en plena fiesta.

En los diez minutos finales, el Rojinegro reguló el desgaste y preservó jugadores pensando en la exigente gira que se viene. Los juveniles tomaron protagonismo y Juan Siboldi se destacó en varios pasajes, aportando frescura y decisión para cerrar la victoria.

Central Entrerriano ganó, gustó y se despidió de su gente con un triunfo inolvidable frente al puntero. Desde el lunes comenzará su última travesía del año: visitará a Centenario de Venado Tuerto, luego a Pergamino Básquet y cerrará el viernes 12 en Junín ante Ciclista Juninense. Un final de calendario exigente para un equipo que vive un 2025 realmente histórico.

Johu Castillo recuperó su buen nivel. Foto: Damián Cáceres

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO

Cristian Pérez 12, Johu Castillo 14, Aquiles Montani 22, Mario Ghersetti 7, Cristian Zenclussen 18 (FI), Lautaro Pividori, Nicolás Reynoso, Benjamín Lado 6, Juan Siboldi 13, Simón Fux, Tomás Caballero, Valentino Berna

Entrenador: Martín Pascal.

QUILMES

Darry Moore Jr 11, Pablo Alderete, Santiago Ludueña 14, Joaquín Ríos 6, Federico De Miguel 16 (FI), Juan De La Fuente 11, Leonel Luna, N’Tio Diarra 7, Matías Domine 4, Renzo Giacone 3, Axel Marino

Entrenador: Javier Bianchelli

Estadio: José María Bértora

Jueces: Fabio Alaníz - Silvio Guzmán

Progresión: 23 – 20, 43 – 35, 76 – 53, 97 - 72

