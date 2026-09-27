Juventud Unida cumplió el objetivo, goleó y está en la próxima fase

Juventud Unida ganó, goleó y clasificó. En un partido disputado sobre un terreno muy complicado por la gran cantidad de lluvia caída durante toda la mañana en Gualeguaychú, el equipo dirigido por Daniel Waldner derrotó 4 a 0 a Parque Sur y aseguró su clasificación a la siguiente fase del Torneo Regional Amateur.

El conjunto albiceleste fue contundente y supo sacar adelante un encuentro que por momentos se le presentó complicado. Con la victoria, Juventud llegó a una nueva instancia y ahora tendrá el próximo domingo un último desafío en la fase de grupos: recibirá a Sauce para definir el primer lugar de la zona, mientras que Achirense, que también ganó como visitante por 5 a 1 ante Sauce, buscará también quedarse con la cima.

El partido comenzó con Parque Sur intentando adelantarse en el terreno, mientras Juventud esperaba su oportunidad para lastimar de contra. Y esa oportunidad llegó con una verdadera obra de arte.

Leandro González comandó la contra, jugó de primera con Benedetti, el “Tin” la paró de pecho y definió de emboquillada por encima de la salida del arquero para marcar un golazo y poner el 1 a 0.

Parque Sur buscó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, pero se encontró con un seguro Francisco Peralta. El arquero albiceleste respondió en dos oportunidades con intervenciones importantes para mantener el arco de Juventud en cero.

El Decano también tuvo una muy clara para ampliar. Jorge Rossi aprovechó un error defensivo y quedó con el arco a disposición, pero al intentar esquivar al arquero la pelota se le fue larga y no pudo concretar.

Jorge Rossi tuvo un buen rendimiento en ataque. Foto: Mauricio Ríos

En el complemento, el partido se abrió. Parque Sur salió decidido a buscar el empate y Juventud comenzó a encontrar espacios para contragolpear.

A los 23 minutos llegó el segundo. Agustín Solís y Alexis Reynoso, dos de los jugadores que habían ingresado hacía pocos minutos, protagonizaron una gran acción. Reynoso ingresó al área y Alexis Chesini lo tomó del hombro, cometiéndole infracción. El árbitro Eliseo Ferreyra, de la Liga de Villaguay, sancionó penal.

El encargado de ejecutarlo fue el capitán Federico López, quien remató con suavidad hacia un lado mientras el arquero eligió el otro. 2 a 0 y tranquilidad para el Decano.

A partir de allí, Juventud manejó mejor el partido, justificó la diferencia y comenzó a encontrar espacios cada vez más grandes.

El tercero llegó nuevamente con protagonismo juvenil. Solís y Benedetti construyeron una muy buena jugada, el “Tin” habilitó la entrada de Leandro González y el lateral definió ante la salida del arquero para marcar su segundo gol de la tarde y establecer el 3 a 0.

Leandro González fue la gran figura del partido. Foto: Mauricio Ríos

Y todavía hubo tiempo para uno más. Sergio Olano encabezó una corrida por la izquierda, llegó hasta el fondo y envió el centro hacia el medio. Por el centro apareció Alexis Reynoso, quien desde el borde del área grande sacó un fuerte remate contra un palo que resultó inatajable para el arquero Heidenreij para el 4 a 0 definitivo.

Juventud Unida ganó, goleó y clasificó. En una cancha pesada y bajo condiciones difíciles, el Decano mostró contundencia, tuvo respuestas en los momentos en que las necesitó y terminó cerrando una gran jornada.

Ahora, con la clasificación asegurada, el equipo de Daniel Waldner irá por el primer lugar del grupo el próximo domingo, cuando reciba a Sauce.

En el otro partido del grupo, Achirense de visitante goleó a Sauce por 5 a 1.

Maximiliano Zaragoza, Joel Villar, Maximiliano Romero, Tomas D’Angelo y Valentín Pérez los goles del equipo de Las Achiras, Tiago Noir el descuento para Sauce

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Eliseo Ferreyra

Asistentes: Lucas Medina y Franco Segovia

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López

Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

PARQUE SUR

Alan Heidenreij

Franco Dellagiustina, Jorge López, Facundo Martínez e Ignacio Rondoni

Damián Perujo, Maximiliano Suárez, Rubén Martínez y Nicolás Escalada

Felipe Acosta y Facundo Martínez

DT: Juan José Blanc

Goles: Pt: 23’ Agustín Benedetti (JU); St: 23’ Federico López –penal- (JU), 32’ Leandro González (JU), 36’ Alexis Reynoso (JU)

Cambios: St: Inicio: Facundo Chichi por Escalada (PS), 7’ Alexis Chesini por Della Giustina (PS), 19’ Alexis Reynoso por Acevedo (JU), 19’ Agustín Solís por Rossi (JU), 25’ Jorge Machado por Perujo (PS), 37’ Agustín González por Acosta (PS), 41’ Santiago Benítez por Serafini (JU), 41’ Daniel Acosta por Maldonado (JU), 42’ Santiago Álvarez por Benedetti (JU)

Suplentes: Juventud Unida: Franco Lopresti y Brian De Freitas.

Parque Sur: Elton Canezza, Joaquín López y Gerónimo Aizaga.

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