Boca y una remontada impresionante ante Racing: triunfo por 3-2 y clasificó a la semifinal de la Copa Argentina

La “Academia” había arrancado en ventaja con tantos de Gastón Lodico y de Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 del primero y dos del segundo tiempo, mientras que Valencia anotó en 27, 34 y 50 minutos de la segunda parte.

En un nuevo partido inolvidable en la historia del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena, Boca se quedó con el pase a la semifinal de la Copa Argentina, instancia en la que lo espera Banfield, por un lugar en la final.

La primera llegada del partido fue de Racing, cuando apenas iban 10 segundos de partido, con un remate potente del volante Ulises Ortegoza que fue contenido fácilmente por el arquero rival.

La “Academia” abrió el marcador a los 19 minutos de la primera parte, con un córner olímpico del Gastón Lodico, que superó al arquero Leandro Brey y se cerró contra su segundo palo, para convertirse en el 1-0.

En 33 minutos, Lodico cruzó un centro preciso al segundo poste para la definición de primera de Gonzalo Escudero, que llegó tarde y definió incómodo, por lo que su tiro se fue ancho.

Boca tuvo su primer acercamiento de riesgo a los 37 minutos de la primera parte, cuando Leonel Flores recibió por derecha, se cerró para la pierna zurda y definió con mucho efecto, generando una atajada excelente de Facundo Cambeses sobre su palo derecho.

En un segundo tiempo en el que Racing había arrancado avisando a través de un buen remate de Tomás Conechny, el equipo de Juan Pablo Vojvoda puso el 2-0 en el segundo minuto, con una volea potente de Adrián “Maravilla” Martínez dentro del área.

A los 15 minutos, un buen centro desde la izquierda de Ignacio Rodríguez le llegaba a “Maravilla”, que apareció libre pero no se acomodó bien y terminó metiendo un frentazo defectuoso, desviado por el palo izquierdo de Brey.

Cuatro minutos después, Leandro Paredes jugó una pared con Enner Valencia y se metió al área, desde donde sacó un derechazo bajo al primer palo, detenido por Cambeses.

A los 27 minutos, un córner al segundo palo habilitó la aparición de Enner Valencia, que llegó libre de marca y puso un frentazo goleador que significó el descuento.

Cuando iban 34 minutos y Boca no paraba de empujar, un centro de Villa al área chica le llegó a la cabeza a Valencia, que esta vez definió al primer palo, desde el área chica, e igualó el partido.

En el quinto minuto de descuento, un centro desde la derecha buscó el cabezazo de Valencia, al igual que en toda la segunda parte: el ecuatoriano se elevó entre dos rivales y volvió a ganar de cabeza, metiendo la pelota por el poste derecho de Cambeses para sentenciar una tarde-noche histórica.

Síntesis:

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.

Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Gonzalo Escudero, Marcos Rojo, Mateo Martínez; Ignacio Rodríguez, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Matías Zaracho; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Gol en el primer tiempo: 19m. Gastón Lodico (R).

Goles en el segundo tiempo: 2m. Adrián Martínez (R); 27m., 34m. y 50m. Enner Valencia (B).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Sebastián Villa por Alan Velasco (B) y Enner Valencia por Santiago Ascacibar (B); 22m. Adrián Fernández por Gastón Lodico (R), 24m. Tomás Cannavo por Matías Zaracho (R) y Carlos Palacios por Leonel Flores (B); 33m. Matías Kranevitter por Ulises Ortegoza (R) y Alberto Campo por Tomás Conechny (R); 46m. Marco Pellegrino por Facundo Herrera (B); 47m. Matko Miljevic por Leonel Pérez (R).

Fuente: Noticias Argentinas

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