Julieta Boloque inicia su camino profesional en una gran velada al aire libre

El boxeo vivirá una noche especial con una atractiva velada al aire libre en el predio José “Toto” Gallop del Club Sarmiento, donde el principal atractivo será el debut como profesional de Julieta Boloque, quien enfrentará a la experimentada uruguaya Alejandra Demaris. El festival incluirá un total de dos peleas profesionales y ocho combates amateurs, prometiendo una jornada de muy buen nivel.

La pelea de fondo tendrá todos los condimentos, ya que Boloque dará su primer paso en el boxeo rentado ante una rival internacional como Demaris, quien llega con rodaje y viene de enfrentar meses atrás a Nahir Erlin, combate que perdió por la vía del nocaut. Será una prueba exigente para la debutante, que buscará comenzar su carrera profesional con el pie derecho ante su gente.

En el combate de semifondo se destaca la presencia de Brian Arregui, campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018. El púgil oriundo de Villaguay llega a este compromiso con un récord profesional de 11 victorias y 7 derrotas, y se medirá frente al marplatense Facundo Rojas, en un cruce que promete intensidad y buen boxeo.

La velada se completará con siete peleas en el campo amateur, donde jóvenes talentos locales y regionales tendrán la oportunidad de mostrarse, aportando acción y emoción a una jornada que se perfila como una verdadera fiesta del boxeo.

La cartelera de peleas es la siguiente:

Amateurs.

Alexander Ramírez vs. Jonathan Córdoba

Tobías Melgar vs. Matías Cabral.

Simón Martínez vs. Lautaro Villalba.

Emiliano Ferrandi vs. Federico Borda.

Santiago Pérez vs. Rodrigo Villalba.

Jesús de la Concepción vs. Víctor Aguirre

Bautista Icardo vs. Gonzalo Prette.

Profesionales

Pelea de semifondo

Brian Arregui vs. Facundo Rojas.

Pelea de fondo

Julieta Boloque vs. Alejandra Demaris

