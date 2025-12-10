 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Basquet Liga Argentina

Central Entrerriano visita a Pergamino en busca de recuperación

El Rojinegro enfrenta esta noche a Pergamino Básquet desde las 21 en el estadio Ricardo Dorado Merlo. El encuentro será transmitido por Radio Máxima. Tras la derrota en Venado Tuerto, Central busca volver al triunfo ante un rival siempre peligroso.

10 Dic, 2025, 00:55 AM
Crédito: Prensa Pergamino Básquet

Central Entrerriano continúa su exigente gira por territorio bonaerense y esta noche tendrá un nuevo desafío cuando visite a Pergamino Básquet en el estadio Ricardo Dorado Merlo, desde las 21, en un partido correspondiente a la Liga Argentina de Básquetbol. El duelo podrá seguirse por Radio Máxima con los relatos del equipo de La Barra Deportiva.

El Rojinegro llega golpeado luego de la derrota sufrida en Venado Tuerto ante Centenario por 90-74. Central había mostrado pasajes de muy buen juego hasta mediados del tercer cuarto, pero a partir de allí el local tomó el control con una gran efectividad desde los 6,25, dejando sin respuestas al conjunto entrerriano.

Ahora, el equipo Gualeguaychuense afronta un compromiso que, en los papeles, aparece como el más accesible de la semana, aunque no por eso está exento de riesgo. Pergamino cuenta con un plantel que combina experiencia y juventud, y además presenta un viejo conocido para Central: Martín Gandoy. El pergaminense vistió la camiseta rojinegra en la Liga Federal 2023, donde dejó un grato recuerdo entre los hinchas.

El elenco dirigido por Federico Díaz viene de un triunfo sufrido ante Tomás de Rocamora, en un partido que parecía tener controlado tras sacar 20 puntos de ventaja en la primera mitad, pero que terminó resolviendo por un ajustado 84-79. Entre sus figuras se destacan el estadounidense Emanual Sheperd y Juan Bello, ambos claves en el funcionamiento del dueño de casa.

Central buscará apoyarse en sus puntos altos y en la cohesión del plantel para reencontrarse con la victoria y cerrar de la mejor manera una gira que ha sido tan exigente como desafiante.

Temas

Basquet Liga Argentina

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso