Central Entrerriano visita a Pergamino en busca de recuperación

Central Entrerriano continúa su exigente gira por territorio bonaerense y esta noche tendrá un nuevo desafío cuando visite a Pergamino Básquet en el estadio Ricardo Dorado Merlo, desde las 21, en un partido correspondiente a la Liga Argentina de Básquetbol. El duelo podrá seguirse por Radio Máxima con los relatos del equipo de La Barra Deportiva.

El Rojinegro llega golpeado luego de la derrota sufrida en Venado Tuerto ante Centenario por 90-74. Central había mostrado pasajes de muy buen juego hasta mediados del tercer cuarto, pero a partir de allí el local tomó el control con una gran efectividad desde los 6,25, dejando sin respuestas al conjunto entrerriano.

Ahora, el equipo Gualeguaychuense afronta un compromiso que, en los papeles, aparece como el más accesible de la semana, aunque no por eso está exento de riesgo. Pergamino cuenta con un plantel que combina experiencia y juventud, y además presenta un viejo conocido para Central: Martín Gandoy. El pergaminense vistió la camiseta rojinegra en la Liga Federal 2023, donde dejó un grato recuerdo entre los hinchas.

El elenco dirigido por Federico Díaz viene de un triunfo sufrido ante Tomás de Rocamora, en un partido que parecía tener controlado tras sacar 20 puntos de ventaja en la primera mitad, pero que terminó resolviendo por un ajustado 84-79. Entre sus figuras se destacan el estadounidense Emanual Sheperd y Juan Bello, ambos claves en el funcionamiento del dueño de casa.

Central buscará apoyarse en sus puntos altos y en la cohesión del plantel para reencontrarse con la victoria y cerrar de la mejor manera una gira que ha sido tan exigente como desafiante.

