Racing dio el golpe en La Bombonera, eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Con este resultado deportivo, la “Academia” avanzó a la final de la competición y dejó afuera a Boca Juniors. Además, River Plate, quien dependió del desempeño del “Xeneize” se quedó sin chance de disputar la próxima Copa Libertadores de América.

El único tanto del partido fue realizado por el centro delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

Durante el primer tiempo, el desarrollo fue parejo y trabado en la mitad de la cancha. Boca intentó asumir el protagonismo con mayor tenencia de la pelota y presión alta, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo que propuso la “Academia”.

Racing, por su parte, apostó a un planteo prudente, replegado en su campo y atento a salir rápido de contra, con pelotazos largos para Adrián “Maravilla” Martínez.

Las situaciones claras escasearon en la etapa inicial. El conjunto local tuvo aproximaciones aisladas, principalmente a partir de centros desde los costados, aunque sin precisión en los metros finales.

El elenco de Avellaneda respondió con alguna corrida de Martínez y remates lejanos, pero el marcador se mantuvo sin goles al cierre del primer tiempo.

En el complemento, el encuentro ganó en intensidad. Boca adelantó líneas y buscó con mayor decisión el arco rival, empujado por su gente, pero volvió a carecer de contundencia. Racing mantuvo el orden y esperó su oportunidad, apoyado en una defensa firme y en un mediocampo que supo cortar el juego.

El quiebre llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada rápida en campo rival, la pelota llegó al área y Adrián “Maravilla” Martínez definió dentro del área chica para marcar el 1-0, silenciar La Bombonera y desatar el festejo del público visitante.

Luego del gol, Boca fue con más empuje que ideas en busca del empate, mientras Racing cerró el partido con inteligencia, cuidó la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final. Con ese tanto, la “Academia” selló su pase a la final del Clausura y dejó a Boca fuera de la carrera por el título.

Síntesis

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Silvio Trucco

Boca Jrs: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas

Gol en el S.T: 30m. Adrián Martínez (R).

Cambios en el S.T: 26m. Alan Velasco por Ezequiel Oscar Zeballos (B); 36m. Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R), 37m. Tomás Conechny por Santiago Germán Solari (R); 40m. Adrián Marcos Fernández por Dúvan Vergara (R); 45+6m. Rodrigo Battaglia por Milton Delgado (B); 45+8m. Franco Pardo por Marco Di Cesare.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL