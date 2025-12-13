 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Basquet Liga Argentina

Central cerró el año con un enorme triunfo en Junín

El rojinegro mostró carácter y se impuso como visitante ante Ciclista Juninense por 92 a 87. Nicolás Reynoso fue la gran figura de la noche con 25 puntos. Central volverá a jugar el 9 de enero ante Villa Mitre y el 11 frente a Pergamino Básquet.

13 Dic, 2025, 01:52 AM
Crédito: Prensa ciclista Juninense

Central Entrerriano despidió el año de la mejor manera posible al conseguir una valiosa victoria como visitante frente a Ciclista Juninense por 92 a 87, en un partido cambiante, intenso y con final electrizante. Nicolás Reynoso, autor de 25 puntos, fue determinante para que el rojinegro vuelva a Gualeguaychú con una sonrisa y cierre un 2025 más que positivo.

El inicio fue impreciso para ambos equipos, con dificultades para anotar. Erick Mecías rompió el cero con un triple, pero rápidamente Central reaccionó con una buena recuperación, el doble de Reynoso y un simple de bonificación para pasar por primera vez al frente 7 a 5. El partido se jugaba como quería el rojinegro hasta que Tomás Pereyra, también desde larga distancia, volvió a poner arriba a Ciclista. El cierre del primer cuarto encontró a Central arriba 20 a 16 gracias a un doble de Lautaro Pividori.

En el segundo parcial, Central comenzó desordenado y cargado de faltas, situación que aprovechó el local para meter un parcial de 6 a 0 y pasar al frente 22 a 20, lo que obligó a Martín Pascal a pedir minuto. Marcos Panozzo empató, pero un triple y un doble de Francisco Pagura devolvieron la ventaja a Ciclista. Aun sin brillar, Central se sostuvo con Pividori y Reynoso para volver a mandar 37 a 34. Sin embargo, sobre el cierre del cuarto, Franco Lombardi y Valentín Costa inclinaron la balanza para el local, que se fue al descanso largo arriba 45 a 40.

El tercer cuarto arrancó con un nuevo golpe de Ciclista, que metió un parcial de 5 a 0 para estirar la máxima a diez (50-40). La floja defensa rojinegra permitió que la diferencia llegue a once, pero Central reaccionó con triples de Mario Ghersetti y Reynoso para achicar a 53-48. Con un doble de Johu Castillo, el rojinegro volvió a pasar al frente 60 a 59, aunque dos pérdidas del propio Castillo y un triple de Cristian Pérez sobre la chicharra dejaron a Ciclista arriba 66 a 63 al cierre del período.

En el último cuarto, las faltas complicaron a Central: Panozzo y Aquiles Montani se sumaron al grupo de jugadores con cuatro infracciones y Ciclista lo capitalizó para sacar seis de ventaja (74-68). A pesar de no jugar bien, el rojinegro se mantuvo en partido gracias a Reynoso y Cristian Pérez, quedando a tiro de empate 80 a 78 a cinco minutos del final.

Foto: Prensa ciclista Jun&iacute;n
Foto: Prensa ciclista Junín

El cierre fue para el infarto. Dos libres de Pérez pusieron a Central nuevamente al frente 83 a 82, Montani salió por cinco faltas y Damián Tintorelli respondió para Ciclista. Cuando parecía que el local se quedaba con el juego, apareció el jugador de la noche: Nicolás Reynoso clavó un triple clave para el 89 a 87. En la jugada siguiente, Ciclista apuró la salida, perdió el balón y el propio Reynoso sentenció la historia para asegurar el 92 a 87 final.

Así, Central Entrerriano cerró el año con una victoria de carácter y confianza. El próximo desafío será el 9 de enero ante Villa Mitre y dos días más tarde frente a Pergamino Básquet, ya en el inicio de un nuevo año cargado de expectativas para el rojinegro.

 

Ficha técnica:

CICLISTA JUNINENSE 87

Valentín Costa 19, Franco Lombardi 13, Tomás Pereyra 9, Damián Tintorelli 16, Erick Mecías 10 (FI), Piero Di Prinzio, Franco Montemagio 2, Francisco Pagura 16, Samuel Villa 2, Salvador Baracat, Pedro Recalt

Entrenador: Julián Pagura

 

CENTRAL ENTRERRIANO 92

Nicolás Reynoso 25, Johu Castillo 6, Aquiles Montani 9 X, Mario Ghersetti 5, Cristian Zenclussen 6 (FI), Lautaro Pividori 12, Juan Siboldi, Cristian Pérez 19, Marcos Panozzo 9, Benjamín Lado 1.

Entrenador: Martín Pascal.

X salió por cinco faltas

Estadio: El Coliseo del Boulevard

Jueces: Alberto Ponzo - Ariel Rosas.

Progresión: 16 – 20, 45 – 40, 66 – 63, 87 – 92.

Basquet Liga Argentina

