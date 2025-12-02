Destacada participación en el Torneo Nacional de Bádminton 2025

En una destacada actuación, Julia Miotti se consagró campeona nacional en Dobles Mixtos Sub 15 junto a Ismael Magris, de la Provincia de Córdoba. Además, la dupla femenina del Club Gimnasia, obtuvo el tercer puesto en la categoría Dobles Femenino Sub 15.

Las chicas estuvieron acompañadas por sus familias, su entrenador Marcos Miotti y la delegada María Lorena Lizzi, quienes brindaron su apoyo.

Estos logros demuestran el crecimiento y la dedicación de las jóvenes atletas y ponen en alto el nombre de su club, nuestra ciudad y la provincia de Entre Ríos en el ámbito nacional del bádminton.

