 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Badminton

Destacada participación en el Torneo Nacional de Bádminton 2025

Las representantes del Club Gimnasia Gualeguaychú, Emma Alamé Sánchez y Julia Miotti Lizzi, formaron parte de la delegación entrerriana en el Torneo Nacional de Bádminton 2025, celebrado en la Provincia de Mendoza los días 28, 29 y 30 de noviembre.

2 Dic, 2025, 10:50 AM

En una destacada actuación, Julia Miotti se consagró campeona nacional en Dobles Mixtos Sub 15 junto a Ismael Magris, de la Provincia de Córdoba. Además, la dupla femenina del Club Gimnasia, obtuvo el tercer puesto en la categoría Dobles Femenino Sub 15.

Las chicas estuvieron acompañadas por sus familias, su entrenador Marcos Miotti y la delegada María Lorena Lizzi, quienes brindaron su apoyo.

Estos logros demuestran el crecimiento y la dedicación de las jóvenes atletas y ponen en alto el nombre de su club, nuestra ciudad y la provincia de Entre Ríos en el ámbito nacional del bádminton.

Temas

Badminton

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso