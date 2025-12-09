El Torneo Clausura 2025 del Vóley Municipal definió a sus campeones

El rojo festejó en la rama masculina

Joan Fleitas Propiedades acompañó nuevamente como sponsor oficial, tal como lo hizo en el Apertura, reafirmando su apoyo al deporte local y a la continuidad del proyecto que sostiene la Liga Municipal de Vóley.

En la Copa Oro femenina, los resultados fueron: Zona A: Racing Club (1°), Pescadores C (2°) y Progreso (3°). Zona B: Juventud Unida 4 (1°), Tranvía Vóley (2°) y Pescadores B (3°). Zona C: Progreso B (1°), Pescadores I (2°) y Racing Club C (3°).

Racing se quedó con el título en la rama femenina

En la Copa Oro masculina, la Zona A quedó para CAI A, seguido por Bajada Grande de Concepción del Uruguay y CEF Nº6. En la Zona B, Atlético Sur se consagró primero, Dock Sud fue segundo y Trébol B tercero.

En cuanto a la Copa Plata femenina, los resultados fueron: Zona A: La Vencedora Azul (1°) y Axion (2°). Zona B: Defensores del Sur (1°) y Deportivo Gualeguaychú Negro (2°). Zona C: Sarmiento (1°) y Leonas C (2°).

Finalmente, en la Copa Plata masculina, la Zona B quedó definida con Juvenil del Norte como campeón y Pescadores Sub 16 en el segundo lugar.

Con estos resultados, se cerró una edición que volvió a mostrar el crecimiento del vóley en la ciudad, el compromiso de los clubes y el acompañamiento de Joan Fleitas Propiedades como sponsor oficial, impulsando una vez más, el desarrollo deportivo en Gualeguaychú.

Mira todas las fotos en www.fleitaspropiedades.com.ar (https://fleitaspropiedades.com.ar/fleitas-propiedades-cierre-clausura-voley)