 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Voley Liga Municipal.

El Torneo Clausura 2025 del Vóley Municipal definió a sus campeones

La Liga Municipal de Vóley cerró este fin de semana (sábado 6 y domingo 7) el Torneo Clausura 2025 con las finales disputadas ante un gran marco de público, donde se vivieron partidos intensos y una premiación que destacó el esfuerzo de cada equipo.

9 Dic, 2025, 15:44 PM
El rojo festejó en la rama masculina
El rojo festejó en la rama masculina

Joan Fleitas Propiedades acompañó nuevamente como sponsor oficial, tal como lo hizo en el Apertura, reafirmando su apoyo al deporte local y a la continuidad del proyecto que sostiene la Liga Municipal de Vóley.

En la Copa Oro femenina, los resultados fueron: Zona A: Racing Club (1°), Pescadores C (2°) y Progreso (3°). Zona B: Juventud Unida 4 (1°), Tranvía Vóley (2°) y Pescadores B (3°). Zona C: Progreso B (1°), Pescadores I (2°) y Racing Club C (3°).

Racing se qued&oacute; con el t&iacute;tulo en la rama femenina
Racing se quedó con el título en la rama femenina

En la Copa Oro masculina, la Zona A quedó para CAI A, seguido por Bajada Grande de Concepción del Uruguay y CEF Nº6. En la Zona B, Atlético Sur se consagró primero, Dock Sud fue segundo y Trébol B tercero.

En cuanto a la Copa Plata femenina, los resultados fueron: Zona A: La Vencedora Azul (1°) y Axion (2°). Zona B: Defensores del Sur (1°) y Deportivo Gualeguaychú Negro (2°). Zona C: Sarmiento (1°) y Leonas C (2°).

Finalmente, en la Copa Plata masculina, la Zona B quedó definida con Juvenil del Norte como campeón y Pescadores Sub 16 en el segundo lugar.

Con estos resultados, se cerró una edición que volvió a mostrar el crecimiento del vóley en la ciudad, el compromiso de los clubes y el acompañamiento de Joan Fleitas Propiedades como sponsor oficial, impulsando una vez más, el desarrollo deportivo en Gualeguaychú.

Mira todas las fotos en www.fleitaspropiedades.com.ar (https://fleitaspropiedades.com.ar/fleitas-propiedades-cierre-clausura-voley)

Temas

Voley Liga Municipal.

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso