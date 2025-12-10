Central Entrerriano lo ganó con el alma y festejó en pergamino

Con un Aquiles Montani en modo figura —23 puntos y una lluvia de triples— acompañado por los 17 tantos de Nicolás Reynoso, el rojinegro consiguió una victoria clave en el cierre de su última gira del año. Ahora, Central se prepara para despedir un 2025 muy positivo este viernes, cuando visite en Junín a Ciclista Juninense.

El comienzo del juego mostró a un Central firme y efectivo: dos triples de Montani y dos dobles de Castillo adelantaron rápidamente al equipo de Martín Pascal 10-4. Sin embargo, un par de pérdidas consecutivas permitieron la reacción del local, que con un triple de Slider y un doble de Gandoy pasó al frente 12-10.

La imprecisión volvió a golpear al rojinegro, pero los cambios introducidos por Pascal rindieron frutos. Un doble de Cristian Pérez igualó el marcador en 16 y, sin diferencias claras, el primer cuarto terminó empatado en 18.

Siboldi aportó dos puntos en su cuenta personal. Foto: Javier Mengoni

En el segundo parcial apareció Juan Bello para Pergamino, guiando al equipo de Federico Díaz a tomar distancia. Central reaccionó y se mantuvo cerca, aunque el local se fue al descanso largo arriba 33-30.

El tercer cuarto fue el show de Aquiles Montani: tres triples consecutivos cambiaron la historia y un doble de Johu Castillo estiró la ventaja 41-35, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto. Aun así, Pergamino volvió a encontrar respuestas y con un triple de Lucas Mohnen dejó el tablero igualado en 49 rumbo al último capítulo.

Gran juego de Aquiles Montani con 23 puntos. Foto: Javier Mengoni

En el cierre, el estadounidense Emanuel Shepherd apareció con decisión y le dio a Pergamino una ventaja de siete puntos (71-64) a dos minutos del final. Cuando parecía que el local se encaminaba al triunfo, Central mostró carácter y corazón. Reynoso encendió la remontada con dos dobles y un libre, y un triple determinante de Cristian Pérez selló el 72-71 épico para los entrerrianos.

Central Entrerriano volvió a demostrar personalidad en una cancha difícil y se llevó un triunfo que reafirma su buen momento. El viernes buscará cerrar la semana con una sonrisa ante Ciclista Juninense, en el último desafío del año.

Ficha técnica:

PERGAMINO BÁSQUET 71

Emanual Shepherd 19, Juan Bello 14, Nicolás Rodríguez 9, Martín Gandoy 4, Jonatan Slider 12 X (FI), Bautista Marconato, Franco Villegas, Tomás Quinteros 2 X, Lucas Mohnen 11, Santino Mogliati, Paulo Salazar

Entrenador: Federico Díaz

CENTRAL ENTRERRIANO 72

Nicolás Reynoso 17, Johu Castillo 10, Aquiles Montani 23, Mario Ghersetti 2, Cristian Zenclussen (FI), Lautaro Pividori 4, Juan Siboldi 3, Cristian Pérez 7, Marcos Panozzo 4, Benjamín Lado 2.

Entrenador: Martín Pascal.

Estadio: Ricardo Dorado Merlo

Jueces: Raúl Sánchez - Matías Sotelo.

Progresión: 18 – 18, 33 – 30, 49 – 49, 71 – 72.

