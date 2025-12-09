Central Entrerriano no pudo en Venado Tuerto y cayó ante Centenario 90 a 74

Manu Gómez fue la gran figura del encuentro con 15 puntos, 1/1 en dobles, 4/4 en triples y 1/1 en simples y un triple desde su propio campo para cerrar el tercer cuarto, mientras que Tomás Ruiz fue el goleador del partido con 18. En Central, Aquiles Montani y Mario Ghersetti sostuvieron el goleo en el inicio, aunque el rojinegro terminó sufriendo la efectividad externa del local.

Un comienzo parejo que prometía más

El partido arrancó equilibrado. Central encontró respuestas en Montani y Ghersetti, mientras que Centenario respondió con el aporte de Lucio Castellani. El primer cuarto cerró igualado en 19, reflejando la paridad del trámite.

En el segundo período, el rojinegro tuvo su mejor pasaje: un doble y falta de Nico Reynoso, sumado a un triple de Cristian Pérez, le dieron una ventaja de 7 puntos (32-25), obligando al entrenador local, Fernando Aguilar, a pedir tiempo muerto. La reacción llegó rápido y ambos equipos se fueron al descanso largo igualados en 41.

Foto: Prensa club Centenario

El quiebre: un festival de triples

El tercer cuarto fue determinante. Centenario castigó sin piedad desde el perímetro con Juan Cruz Kusnier, Matías Aristu y, sobre todo, Manu Gómez. Un triple de Juan Kusnier llevó la ventaja a 66-58, y cuando parecía que el cuarto se cerraba, Gómez sorprendió con un bombazo desde su propio campo sobre la chicharra para estirar la diferencia a 69-58, un golpe anímico del que Central nunca pudo recuperarse.

Sentencia temprana y control del local

El último cuarto comenzó con dos triples consecutivos del local que llevaron la distancia a 77-58, obligando a Martín Pascal a pedir tiempo muerto. Aunque Central luchó hasta el final y un doble de Pividori logró maquillar un poco el resultado, el dueño de casa manejó el cierre con autoridad y selló una victoria inapelable por 90-74.

Lo que viene

Central tendrá poco tiempo para descansar: el miércoles visitará a Pergamino Básquet en el penúltimo compromiso del año. El viernes cerrará su 2025 como visitante ante Ciclista Juninense, en una temporada cargada de emociones y desafíos para el rojinegro.

Ficha técnica:

CENTENARIO 90

Gaspar Ruiz 18, Manuel Gómez 15, Farid Celador 10, Lucio Castellani 13, Matías Aristu 16 (FI), Laureano Zalio 6, Juan Kusnier 12, Juan Jordan, Jeremías Cardona, Francisco Soria, Francisco Castelli, Camilo Angeleri

Entrenador: Fernando Aguilar

CENTRAL ENTRERRIANO 74

Cristian Pérez 8, Johu Castillo 8, Aquiles Montani 9, Nicolás Reynoso 10, Cristian Zenclussen 4 (FI), Lautaro Pividori 11, Juan Siboldi 9, Mario Ghersetti 9, Marcos Panozzo 6, Benjamín Lado.

Entrenador: Martín Pascal.

Estadio: Mateo Migliore

Jueces: José Domínguez - Florencia Benzer.

Progresión: 19 – 19, 41 – 41, 69 – 58, 90 - 74