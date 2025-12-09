 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central Entrerriano no pudo en Venado Tuerto y cayó ante Centenario 90 a 74

Central Entrerriano no pudo extender su buen momento y cayó este lunes por la noche ante Centenario de Venado Tuerto por 90 a 74, en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol.

9 Dic, 2025, 00:39 AM
Central Entrerriano perdió en Venado Tuerto
Central Entrerriano perdió en Venado Tuerto Crédito: Prensa club Centenario

Manu Gómez fue la gran figura del encuentro con 15 puntos, 1/1 en dobles, 4/4 en triples y 1/1 en simples y un triple desde su propio campo para cerrar el tercer cuarto, mientras que Tomás Ruiz fue el goleador del partido con 18. En Central, Aquiles Montani y Mario Ghersetti sostuvieron el goleo en el inicio, aunque el rojinegro terminó sufriendo la efectividad externa del local.

 

Un comienzo parejo que prometía más

 

El partido arrancó equilibrado. Central encontró respuestas en Montani y Ghersetti, mientras que Centenario respondió con el aporte de Lucio Castellani. El primer cuarto cerró igualado en 19, reflejando la paridad del trámite.

En el segundo período, el rojinegro tuvo su mejor pasaje: un doble y falta de Nico Reynoso, sumado a un triple de Cristian Pérez, le dieron una ventaja de 7 puntos (32-25), obligando al entrenador local, Fernando Aguilar, a pedir tiempo muerto. La reacción llegó rápido y ambos equipos se fueron al descanso largo igualados en 41.

Foto: Prensa club Centenario
Foto: Prensa club Centenario

El quiebre: un festival de triples

 

El tercer cuarto fue determinante. Centenario castigó sin piedad desde el perímetro con Juan Cruz Kusnier, Matías Aristu y, sobre todo, Manu Gómez. Un triple de Juan Kusnier llevó la ventaja a 66-58, y cuando parecía que el cuarto se cerraba, Gómez sorprendió con un bombazo desde su propio campo sobre la chicharra para estirar la diferencia a 69-58, un golpe anímico del que Central nunca pudo recuperarse.

 

Sentencia temprana y control del local

 

El último cuarto comenzó con dos triples consecutivos del local que llevaron la distancia a 77-58, obligando a Martín Pascal a pedir tiempo muerto. Aunque Central luchó hasta el final y un doble de Pividori logró maquillar un poco el resultado, el dueño de casa manejó el cierre con autoridad y selló una victoria inapelable por 90-74.

 

Lo que viene

 

Central tendrá poco tiempo para descansar: el miércoles visitará a Pergamino Básquet en el penúltimo compromiso del año. El viernes cerrará su 2025 como visitante ante Ciclista Juninense, en una temporada cargada de emociones y desafíos para el rojinegro.

 

 

Ficha técnica:

CENTENARIO 90

Gaspar Ruiz 18, Manuel Gómez 15, Farid Celador 10, Lucio Castellani 13, Matías Aristu 16 (FI), Laureano Zalio 6, Juan Kusnier 12, Juan Jordan, Jeremías Cardona, Francisco Soria, Francisco Castelli, Camilo Angeleri

Entrenador: Fernando Aguilar

 

CENTRAL ENTRERRIANO 74

Cristian Pérez 8, Johu Castillo 8, Aquiles Montani 9, Nicolás Reynoso 10, Cristian Zenclussen 4 (FI), Lautaro Pividori 11, Juan Siboldi 9, Mario Ghersetti 9, Marcos Panozzo 6, Benjamín Lado.

Entrenador: Martín Pascal.

 

Estadio: Mateo Migliore

Jueces: José Domínguez - Florencia Benzer.

Progresión: 19 – 19, 41 – 41, 69 – 58, 90 - 74

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso