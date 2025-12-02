Racing le ganó a Tigre por 4-2 en los penales y es semifinalista del Torneo Clausura 2025

Para el equipo de Gustavo Costas convirtieron, desde los 12 pasos, el delantero Adrián Martínez, el volante Adrián Fernández, y los defensores Gabriel Rojas y Agustín García Basso.

El arquero de la “Academia” Facundo Cambeses tuvo una gran actuación, conteniendo los remates de los defensores Tomás Cardona y Joaquín Laso. Para Tigre convirtieron, de penal, el lateral Diego Sosa y el volante Julián López.

Además, el lateral de la visita Ramón Arias fue expulsado en el quinto minuto de descuento de la segunda mitad, mientras que en Racing fueron expulsados los defensores Gastón Martirena, a los 10 minutos del primer tiempo extra, y Santiago Sosa, a los 11 del segundo.

Con el triunfo, el conjunto de Avellaneda clasificó a la semifinal, instancia en la que deberá enfrentar a Boca, como visitante.

La primera llegada del partido fue de Tigre, a los seis minutos, con un remate lejano y frontal del delantero David Romero que fue contenido por el arquero Facundo Cambeses, bajo y sobre su palo derecho.

A los 16 minutos, un centro cortado por el arquero Felipe Zenobio rebotó en un defensor e ingresaba a su propio arco, aunque el central Tomás Cardona despejó cerca de la línea.

En 20 minutos de la primera parte, una buena jugada individual del delantero David Romero, desde la izquierda hacia adentro, culminó en un disparo desde el borde del área, que se fue muy alto.

Ya en la segunda mitad, la primera jugada de peligro fue del local, a los cinco minutos, cuando Zenobio achicó para tapar un mano a mano del delantero Adrián “Maravilla” Martínez y reaccionó a tiempo para, en el rebote, quedarse con el remate del extremo Duván Vergara.

No hubo más llegadas hasta los 23 minutos, mediante un centro bombeado desde la derecha que cayó preciso en el punto del penal para la llegada del volante Agustín Almendra, quien puso mal el pie y terminó definiendo desviado.

A los 32 minutos, un centro bajo del lateral Gastón Martirena le llegaba al volante Juan Nardoni, que no pudo alcanzarlo a pesar de haberse tirado al piso.

Un minuto después, un buen pase largo habilitó al delantero Ignacio Russo, que intentó encarar a Cambeses aunque fue arriado hacia un costado por el defensor Agustín García Basso, por lo que disparó incómodo y alto.

A los 38 minutos, el delantero “Maravilla” Martínez quedó mano a mano con Zenobio dentro del área chica, aunque remató apresurado y le entregó la pelota en las manos.

Un minuto más tarde, un centro rasante se desvió y le quedó a Russo, en el segundo palo, pero el atacante la vio tarde y no pudo acomodar el zurdazo, por lo que definió ancho.

Cuando iban 44 minutos, Russo recibió un cambio de frente excelente, encaró por derecha, se distanció del defensor y remató bajo y cruzado, aunque muy ancho.

En el tercer minuto de descuento, un remate lejano de Martirena fue despejado por Zenobio, que dejó un rebote corto que “Maravilla” desperdició.

En cinco minutos del primer tiempo extra, un pase filtrado dejó mano a mano a “Maravilla”, que asistió al gol de Vergara, pero el delantero estaba en posición adelantada.

A los 10 minutos, el lateral Gastón Martirena fue expulsado por doble amarilla, al aplaudir irónicamente al árbitro Andrés Merlos.

Ya en el segundo tiempo extra, el defensor Santiago Sosa vio la roja, a los 11 minutos, luego de una patada en la cabeza de un rival.

El delantero Alfio Oviedo se perdió una chance clara de gol, a los 14 minutos, con un cabezazo desviado en el área chica.

Martínez se perdió en la última jugada del partido, el gol de la victoria, fue en el segundo minuto de descuento, con una volea desde el área chica que se fue muy desviada.

Síntesis:

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Pablo Dóvalo.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Santiago Solari; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Sebastián Medina; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Goles: No hubo

Incidencia en el segundo tiempo: 50m. Expulsado Ramón Arias (T).

Incidencias en el tiempo extra: 10m. Expulsado Gastón Martirena (R) y 21m. Expulsado Santiago Sosa (R).

Cambio en el primer tiempo: 33m. Diego Sosa por Federico Álvarez (T).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Braian Martínez por David Romero (T), 17m. Guillermo Soto por Jabes Saralegui (T), Jalil Elías por Gonzalo Piñeiro (T) y Simón Rivero por Sebastián Medina (T); 27m. Adrián Fernández por Agustín Almendra (R); 36m. Tomás Conechny por Juan Nardoni (R).

Cambios en el tiempo extra: 15m. Alfio Oviedo por Ignacio Russo (T); 16m. Facundo Mura por Nazareno Colombo (R) y Adrián Balboa por Duván Vergara (R), 29m. Marco Di Cesare por Santiago Solari (T); 31m. Franco Pardo por Tomás Conechny (R).

Definición por penales: para Racing convirtieron Martínez, Fernández, Rojas y García Basso.

Para Tigre convirtieron Sosa, y López, mientras que Cambeses se quedó con los remates de Cardona y Laso.

Fuente: Noticias Argentinas

