Deportes Basquet Liga Argentina

Central Entrerriano cierra el año ante Ciclista en Junín

El Rojinegro visita esta noche a Ciclista Juninense desde las 21 en el Coliseo del Boulevard, con transmisión de Radio Máxima y el equipo de La Barra Deportiva.

11 Dic, 2025, 23:26 PM
Crédito: Javier Mengoni prensa Pergamino Básquet

Tras el emotivo triunfo del miércoles ante Pergamino Básquet, Central despide un año inolvidable en el que logró el ascenso y tuvo un gran inicio en la Liga Argentina.

Central Entrerriano afrontará esta noche su último compromiso del 2025 cuando visite a Ciclista Juninense en el mítico Coliseo del Boulevard, en Junín. El encuentro comenzará a las 21 horas y podrá seguirse por Radio Máxima con los relatos y comentarios del equipo de La Barra Deportiva.

El Rojinegro llega a este compromiso con el ánimo por las nubes luego de la resonante victoria conseguida el miércoles ante Pergamino Básquet, a quien superó 72 a 71 en un final dramático y con actuaciones destacadas de Aquiles Montani, Nicolás Reynoso y Johu Castillo. Ese triunfo coronó un año extraordinario para la institución, que en el primer semestre consiguió el ascenso mostrando un básquet de altísimo nivel y que en su regreso a la Liga Argentina también ha dado señales muy positivas.

Enfrente estará un viejo conocido: el conjunto dirigido por Julián Pagura, tiene un extenso historial ante Central en distintas temporadas. El antecedente inmediato entre ambos en Junín trae buenos recuerdos para el Rojinegro: en la campaña 2019/2020 —marcada luego por la pandemia— Central debutó en la categoría con un valioso triunfo por 81 a 77 ante Ciclista, en aquel equipo dirigido por Mariano Panizza.

Mientras Central buscará cerrar el año con otra alegría y mantener la buena imagen mostrada en esta primera etapa del torneo, Ciclista intentará recuperarse tras la derrota sufrida como local ante Racing de Avellaneda. Será un duelo exigente y de alto ritmo, ideal para bajar el telón de un 2025 que quedará grabado en la historia rojinegra.

Basquet Liga Argentina

