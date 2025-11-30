Estudiantes ascendió. El equipo de Río Cuarto es de Primera

El Celeste llegaba al partido de vuelta con una ventaja de 2 a 0, y con este empate coronó el ascenso a la máxima categoría de fútbol argentino.

En un vibrante y parejo primer tiempo en el sur del país, Estudiantes fue más ya que supo aprovechar mejor los espacios y tuvo mayor claridad en su juego y en sus situaciones ofensivas.

La primera chance de gol fue precisamente para los dirigidos por Iván Delfino a los 21 minutos, gran respuesta de Bonnin para desviar el cabezazo de Javier Ferreira.

A los 33 tuvo la apertura el Aurinegro, el cabezazo de Diego Crego se fue por arriba del travesaño.

Otra clara para Estudiantes y nuevamente Bonnin respondió para evitarle el grito a Ferreira a los 41. Se volvió a salvar Madryn a los 42, varios pelotazos del Celeste que entre el arquero y la defensa lograron despejar.

En el complemento, la primera oportunidad fue para Madryn, Olivera tapó el remate de Crego. A los 13, otra buena intervención de Bonnin para quedarse con el disparo de Fontana.

A los 19 minutos se abrió el marcador y fue a favor del local con un golazo de Luis Silba.

Agustín Fontana desperdició una gran chance para el Celeste, a los 34 en un mano a mano el delantero definió desviado. A los 40 llegó el empate para Estudiantes con el gol de Agustín Morales.

Con esta igualdad, el elenco dirigido por Iván Delfino, que en la ida ganó de local 2 a 0, se impuso en el global 3 a 1, se quedó con el Reducido de la Primera Nacional y ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino.

Síntesis

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Bruno Juncos, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián

Estudiantes: Brian Olivera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Lucas González y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Goles: 19'ST Luis Silba (DM); 40'ST Agustín Morales (E)

Incidencias: 35'ST Expulsado Federico Recalde (DM)

Cambios: 38'PT Ingresó Agustín Fontana, se retiró Lucas González (E); Al inicio del complemento, ingresó Juan Galeano, se retiró Diego Martínez (DM); 10'ST Ingresó Montagna, se retiró Juncos (DM); 16'ST Ingresó Álvaro Cuello, se retiró Javier Ferreira (E); 25'ST Ingresó Ayala, se retiró Sosa (DM); 28'ST Ingresaron Saúl Nelle, Fabio Vázquez y Agustín Morales, se retiraron Martín Garnerone, Tomás González y Mauro Valiente (E)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Abel Sastre

Fuente: Puntal Río Cuarto

