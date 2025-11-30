Flamengo le ganó a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores

En el partido disputado en el estadio Monumental de la capital peruana de Lima, El defensor Danilo marcó el único gol a los 22 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Filipe Luis conquista su cuarta Copa Libertadores y se convierte en el brasileño más ganador de la historia, superando las tres de Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo.

Ahora, el Flamengo irá en busca de conquistar el Brasileirao donde es líder con 75 puntos, cinco por encima de Palmeiras, y a falta de dos fechas. El miércoles desde las 21.30 recibirá a Ceará en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y, en caso de ganar, se consagrará campeón del fútbol brasileño.

Por su parte, el equipo del portugués Abel Ferreira se quedó a las puertas de su cuarta Copa Libertadores, algo que no le pasaba desde el 2000 cuando perdió la final ante Boca en San Pablo.

El próximo miércoles desde las 21.30 horas, en paralelo con el Flamengo, enfrentará al Atlético Mineiro en condición de visitante. Palmeiras debe ganar y esperar que el ´Mengao´ no lo haga en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

En el primer tiempo, el Flamengo fue quien maneja los hilos del partido, teniendo el absoluto control de la pelota ante un Palmeiras que le costó el retroceso y no terminó de entrar en el encuentro.

En el complemento, sin mucho juego de ambas partes, los equipos gastaron su energia en la disputa y la lucha del partido, dando un desarrollo que pasó más por lo físico, gestionando la sensación de que el que hacía el gol, se quedaba con la Copa Libertadores.

Sin embargo, el experimentado defensor Danilo rompió el cero a los 20 minutos del segundo tiempo y puso el 1-0 para Flamengo.

Desde la izquierda, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta metió un gran centro al punto penal donde el ex jugador del Real Madrid de España se elevó y metió un excelente cabezazo al ángulo derecho del arquero Carlos Miguel que se quedó parado viendo como la pelota rebotó en el palo y entró.

Síntesis:

Estadio: Monumental, Lima, Perú.

Juez: Darío Herrera (Argentina)

VAR: Héctor Paletta (Argentina).

Palmeiras (Brasil): Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque, Allan y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Flamengo (Brasil): Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.vont2g

Gol en el segundo tiempo: 20m. Danilo (F)

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Everton Cebolinha por Samuel Lino (F); 25m. Felipe Anderson por Raphael Veiga (P) y Facundo Torres por Allan (P); 33m. Ramón Sosa por Khellven (P) y Agustín Giay por Murilo Cerqueira (P); 35m. Luiz Araujo por Giorgian de Arrascaeta (F); 40m. Juninho por Bruno Henrique (F); 42m. Mauricio por Felipe Anderson (P).

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS

Temas COPA LIBERTADORES