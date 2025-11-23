 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Provincial sub 17 basquet

Gualeguaychú, justo campeón en sub 17

La selección de Gualeguaychú se consagró campeona del Campeonato Provincial de Básquetbol Sub 17 disputado este fin de semana, luego de superar en la final a Concordia por 67 a 59 en un partido intenso y de gran nivel.

23 Nov, 2025, 22:10 PM

Cristian Sánchez, figura determinante con 19 puntos, fue el jugador más destacado del conjunto naranja, acompañado por los aportes de Faustino Otarán (15) y Nahir Martínez (14), fundamentales para sostener la ventaja en los momentos claves. El equipo dirigido por Matías Villarreal mostró regularidad, carácter y un altísimo nivel colectivo a lo largo de todo el certamen.

La campaña comenzó el sábado con una trabajosa victoria ante Concepción del Uruguay por 63 a 59. En ese encuentro brilló Faustino Otarán con 21 puntos, bien secundado por Sánchez (15) y Santiago Cansina (10). Ya el domingo, en el mediodía definitorio, Gualeguaychú le ganó 78 a 67 a Paraná, con otra gran actuación ofensiva: 23 puntos de Nahir Martínez, 13 de Otarán, 12 de Sánchez y 11 de Cansina.

Con estos resultados, la selección naranja cerró un torneo perfecto y levantó con autoridad el título provincial. Concepción del Uruguay se quedó con el segundo puesto, mientras que Concordia completó el podio de una competencia que volvió a demostrar el buen nivel formativo del básquet entrerriano.

El plantel campeón estuvo conformado de la siguiente manera: Nahir Martínez, Valentín Gómez, Mateo Gómez, Cristhian Sánchez, Mateo Zurbriggen, Cristhian Sánchez, Aryan Arakaki, Santiago Cansina, Valentino Canevali, Faustino Otarán, Mateo Eckert, Felipe Galante, Nicolás Cabezas, Benjamín Fernández.

Entrenador: Matías Villarreal

Asistente: Noelia Mendoza

Provincial sub 17 basquet

