Gualeguaychú, justo campeón en sub 17

Cristian Sánchez, figura determinante con 19 puntos, fue el jugador más destacado del conjunto naranja, acompañado por los aportes de Faustino Otarán (15) y Nahir Martínez (14), fundamentales para sostener la ventaja en los momentos claves. El equipo dirigido por Matías Villarreal mostró regularidad, carácter y un altísimo nivel colectivo a lo largo de todo el certamen.

La campaña comenzó el sábado con una trabajosa victoria ante Concepción del Uruguay por 63 a 59. En ese encuentro brilló Faustino Otarán con 21 puntos, bien secundado por Sánchez (15) y Santiago Cansina (10). Ya el domingo, en el mediodía definitorio, Gualeguaychú le ganó 78 a 67 a Paraná, con otra gran actuación ofensiva: 23 puntos de Nahir Martínez, 13 de Otarán, 12 de Sánchez y 11 de Cansina.

Con estos resultados, la selección naranja cerró un torneo perfecto y levantó con autoridad el título provincial. Concepción del Uruguay se quedó con el segundo puesto, mientras que Concordia completó el podio de una competencia que volvió a demostrar el buen nivel formativo del básquet entrerriano.

El plantel campeón estuvo conformado de la siguiente manera: Nahir Martínez, Valentín Gómez, Mateo Gómez, Cristhian Sánchez, Mateo Zurbriggen, Cristhian Sánchez, Aryan Arakaki, Santiago Cansina, Valentino Canevali, Faustino Otarán, Mateo Eckert, Felipe Galante, Nicolás Cabezas, Benjamín Fernández.

Entrenador: Matías Villarreal

Asistente: Noelia Mendoza

Temas Provincial sub 17 basquet