Deportes FÚTBOL DEPARTAMENTAL

Central Larroque golpeó de entrada y quedó a un paso del título

En la primera final del Torneo Clausura Luis María Cabezas, el Rojo venció 3 a 0 a Deportivo Urdinarrain con goles de Marcelo Korell, Thiago Aubert y Samuel Colazo. Los dirigidos por Mauricio Londra quedaron bien parados para la revancha.

29 Nov, 2025, 00:45 AM
Samuel Colazo sentenció el partido
Samuel Colazo sentenció el partido Crédito: Maga Escalante

Central Larroque dio un paso enorme hacia un nuevo título al derrotar 3 a 0 a Deportivo Urdinarrain en la primera final del Torneo Clausura Luis María Cabezas. Con solidez, contundencia y aprovechando al máximo cada oportunidad, el Rojo construyó una victoria que puede resultar determinante de cara al partido de vuelta.

El primer tiempo fue parejo, pudo haberse puesto en ventaja la visita, pero se encontró con las manos de Cabrera. En ese contexto equilibrado, Central golpeó primero: tras una gran jugada por derecha, Aubert envió un centro preciso al corazón del área, Urbano Quintana la bajó y Marcelo Korell definió con categoría ante Parreño para el 1-0.

Cuando todo parecía encaminarse al descanso con esa mínima diferencia, llegó otro mazazo. Ignacio Rondoni intentó salir jugando desde el fondo, perdió la pelota y Thiago Aubert, atento y letal, no perdonó para estampar el 2-0 que descolocó al local.

En el complemento, casi desde el arranque, Central terminó de liquidar el encuentro: Samuel Colazo aprovechó un descuido defensivo y marcó el 3-0 que sería definitivo. A partir de allí, Deportivo Urdinarrain intentó reaccionar, pero el golpe fue demasiado duro y las ideas comenzaron a escasear. El Rojo, con la diferencia a su favor, administró el partido con inteligencia y control hasta el pitazo final.

Fue una victoria contundente de Central Larroque, que ahora espera con confianza la revancha, donde intentará sellar el campeonato. Los dirigidos por Javier Lenciza, por su parte, irán por la heroica en su estadio y ante su gente, obligado a un partido perfecto para mantener viva la ilusión.

Central Larroque quedó a un paso del título. Foto: Maga Escalante
Central Larroque quedó a un paso del título. Foto: Maga Escalante

Síntesis:

Cancha: Raúl Impini

Juez: Hernán Collaso

Asistentes: Rubén Retamal y Hugo Bustos

CENTRAL LARROQUE

Lautaro Cabrera

Paolo Impini, Augusto Lonardi, Juan Pablo Boari, Marcelo Korell

Osvaldo Marchesini, Eduardo Rothermel, Luciano Noboa, Thiago Aubert

Samuel Colazo, Urbano Quintana

DT: Mauricio Londra

 

DEPORTIVO URDINARRAIN

Fernando Parreño

Axel Sánchez, Agustín Márquez, Nicolás Espíndola, Ignacio Rondoni

Pablo González, Exequiel Pérez, Sergio Cano, Alfredo Fernández

David Tellechea, Dylan Larrea

DT: Javier Lenciza

 

Goles: Pt: 38' Marcelo Korell (CL), 46' Thiago Aubert (CL); St: 11’ Samuel Colazo (CL)

 

Expulsados: Alfredo Fernández en Deportivo Urdinarrain y Lautaro Razquin en Central Larroque.

Temas

FÚTBOL DEPARTAMENTAL

