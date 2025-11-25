 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes ATLETISMO

Lis Quinteros llegó a la final sudamericana en Chile

En el Marco del "Campeonato sudamericano master" de atletismo en la ciudad de Santiago de Chile, Lis Quinteros llegó a la final sudamericana.

25 Nov, 2025, 00:51 AM
La atleta que representa a Pueblo Belgrano está compitiendo en Chile
La atleta que representa a Pueblo Belgrano está compitiendo en Chile

El importante evento continental comenzó este lunes 24 y abarca hasta el domingo 30 de Noviembre.

La pista atlética Mario Recordon fue el epicentro del evento y allí a Lis Quinteros le tocó disputar la segunda serie sobre 800 mts en su categoría 35 a 39 años.

En su serie ingreso cuarta con un tiempo de 2'41"73.

La serie fue ganada por la Peruana Mirian Huaman con un tiempo de 2'31"55, seguida por Rocío Sueldo de Argentina con 2'32"05 y Juliana Pérez de Ecuador con un tiempo de 2'34"38.

Entre las dos series Quinteros quedó 7ma en la General y de esta forma accede a la final sudamericana.

Dicha final se realiza en la mañana del día martes, en las inmediaciones del parque del estadio nacional.

De esta forma la representante de Pueblo General Belgrano obtiene un importante logro deportivo.

Quinteros acompañada por Marcos Billen como Entrenador agradecen a dicho Municipio por el respaldo brindado, para llegar a este importante evento internacional.

