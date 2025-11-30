Central Entrerriano le ganó a Lanús 85-75 en un partido electrizante

El Rojinegro arrancó con una intensidad arrolladora: en apenas tres minutos clavó un parcial de 9-0, obligando al técnico visitante, Juan Manuel Anglese, a pedir tiempo muerto. Recién tras ese minuto, el Granate logró anotar sus primeros puntos a través de Edgar Merchan. Poco después, con el aporte de Michael Henry —autor de cuatro tantos consecutivos—, Lanús se puso a tiro y quedó a sólo una posesión. Sin embargo, Central mantuvo la calma y cerró el primer cuarto arriba 18-11.

En el segundo período la visita mostró su mejor cara y, con un triple de Lucas Di Muccio, logró empatar el marcador en 18. Pero la respuesta llegó rápido: Cristian “Kiki” Zenclussen, en su vuelta al rojinegro, anotó para volver a adelantar al local. El trámite se volvió más impreciso, con rachas alternadas, aunque Central siguió controlando el ritmo y se fue al descanso largo con ventaja de 40-30.

El tercer cuarto encontró a un Lanús más firme en defensa. Con varios rebotes importantes y el goleo del extranjero Michael Henry, el Granate llegó a ponerse a un punto. Pero Central volvió a mostrar su carácter: un triple clave de Lautaro Pividori le devolvió aire y a partir de allí encadenó una ráfaga que lo llevó a estar 53-40. Con esa diferencia llegó al último descanso.

En los diez finales, el local manejó el partido con inteligencia. De la mano de un brillante Cristian Pérez, goleador del encuentro con 17 puntos, el Rojinegro volvió a estirar diferencias. Lanús, a puro empuje, achicó a siete en un cierre tenso, pero Central no perdió el control y terminó sellando una victoria trabajada y merecida.

Con el 85-75 en el marcador, Central Entrerriano suma su cuarta victoria en siete presentaciones y se ilusiona con seguir escalando. El próximo martes viajará a Buenos Aires para enfrentar a El Talar, en lo que será otra dura prueba fuera de casa.

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 85

Cristian Pérez 17 (x), Nicolás Reynoso 11, Aquiles Montani 9, Mario Ghersetti 14, Cristian Zenclussen 15 (FI), Lautaro Pividori 10, Marcos Panozzo 2, Johu Castillo 2, Benjamín Lado, Juan Siboldi 5, Simón Fux, Tomás Caballero

Entrenador: Martín Pascal.

LANÚS 75

Joaquín Noblega 5, Edgar Merchant 7, César Chaine 2, Brandon Spearman 6, Michael Henry 18 (FI), Lucio Reinaudi 6, Martín Franchino 3, Alejo Sacchi 9, Lucas Di Muccio 6, Tiziano Prome 13, Martín Ferreyra, Francisco Varoni

Entrenador: Juan Manuel Anglese

X: salieron por 5 faltas

Estadio: José María Bértora

Jueces: José Luis Lugli - Martín Pietromónaco.

Progresión: 18 – 11, 40 – 30, 61 – 53, 85 - 75.