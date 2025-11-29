Central Entrerriano recibe a Lanús en un duelo cargado de historia y necesidades

Central Entrerriano será local esta noche, desde las 21 en el “José María Bértora”, ante Lanús, en un partido que tiene historia reciente y sabor especial, porque en 2019 el Rojinegro logró su recordado ascenso a la Liga Argentina justamente superando al Granate en una final al mejor de cinco, marcada por un clima vibrante y series inolvidables.

El presente, sin embargo, plantea otros desafíos. Central viene de una derrota ante Rocamora en Concepción del Uruguay, en un juego que se escapó en los segundos finales. Ese resultado cortó la racha positiva, pero también permitió un período de diez días clave para recuperar jugadores lesionados y ajustar detalles.

Las noticias en ese aspecto son alentadoras: Mario Ghersetti dejó atrás la molestia en su tobillo y estará disponible sin limitaciones, mientras que “Kiki” Zenclussen ya fue habilitado y podrá debutar oficialmente con la camiseta rojinegra, aportando variantes ofensivas y presencia física en ambos tableros. La situación más delicada es la de Lautaro Pividori, cuya lesión en el hombro requiere cirugía, aunque el cuerpo técnico junto al médico del club evaluarán partido a partido si puede jugar sin riesgos; de lo contrario, deberá afrontar un período prolongado fuera de las canchas.

Lanús llega con un contraste llamativo en su actualidad reciente. El equipo de Juan Manuel Anglese viene de una importantísima victoria ante Rocamora con grandes actuaciones de sus extranjeros, pero antes había protagonizado un hecho inusual: cayó 59-55 ante La Unión de Colón tras intentar 27 triples sin convertir ninguno, una marca pocas veces vista en la competencia. Ese contraste refleja la irregularidad del conjunto granate, que igualmente es uno de los candidatos al ascenso.

En un Bértora que volverá a lucir encendido, Central sabe que necesita afirmar su localía para escalar posiciones y sostener su identidad de juego. El granate buscará repetir el funcionamiento mostrado en su última victoria y tomar revancha del mal trago previo. Ingredientes sobran para otro partido intenso entre dos equipos que ya escribieron capítulos importantes de la historia reciente del básquet argentino.

