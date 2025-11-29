Juventud Unida cierra la primera fase visitando a Atlético Villa Elisa

El partido se jugará a las 19 en el estadio 2 de Junio, con arbitraje de Iván Pastrana. Transmite Radio Máxima y lo podrás ver por el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

Juventud Unida afrontará esta tarde su último compromiso de la primera fase del Torneo Regional Amateur cuando visite, desde las 19, a Atlético Villa Elisa en el estadio 2 de Junio. Con la clasificación en el bolsillo y el primer lugar del grupo asegurado, el equipo de Miguel Fullana aprovechará este encuentro para rotar piezas y dar descanso a futbolistas que han tenido un año cargado de competencia.

Por esa razón, el entrenador dispuso cambios principalmente en la última línea. Rodrigo Giménez y Valentín Corbalán serán los laterales, mientras que el debutante Santiago Piccioni ocupará un lugar en la zaga central junto a Jerónimo Ávalos. El defensor, con pasado en Sarmiento de Resistencia y Patronato de Paraná, tendrá sus primeros minutos con la camiseta albiceleste.

En la mitad de la cancha también habrá modificaciones: Luciano Pizarro reemplazará a Santiago Benítez en el mediocampo. La intención del cuerpo técnico es preservar a futbolistas como Trejo, Labaroni, Zadel y López, quienes llegan con un importante desgaste acumulado entre el Federal A y la B Nacional.

Del lado local, Atlético Villa Elisa llega golpeado tras perder la fecha pasada como local ante Parque Sur, resultado que lo dejó sin chances de clasificación y frustró sus aspiraciones en el cierre del certamen. Los dirigidos por Facundo Bonvín buscarán despedirse con una buena imagen ante su público.

Mientras tanto, en Gualeguaychú ya comienzan a mirar de reojo lo que sucederá el domingo en la Zona 4, donde el duelo entre Lanús de Concepción del Uruguay y Achirense podría definir al próximo rival del Decano en la etapa eliminatoria. Juventud Unida ya piensa en lo que viene, pero antes deberá cumplir con este último paso de la fase inicial, con el objetivo de mantener el ritmo y llegar en las mejores condiciones a los cruces decisivos.

Anoche se jugó el otro partido de la zona y fue empate entre Parque Sur y Unión y Fraternidad de San Salvador 1 a 1. Juan Cruz Guardia abrió la cuenta para los de Concepción del Uruguay y lo igualó para Unión Dionisio Santana olímpico.

Ficha técnica:

Cancha: 2 de Junio

Hora de comienzo: 19:00 hs

Juez: Iván Pastrana

Asistentes: Joel Rodríguez y Benjamín Sánchez

CAVE

Bruno Dimotta

Bruno Durand, Adrián Barón, Pehuen Gaillard y Leandro Ramírez

Ignacio Maidana, Alan Villar, Emiliano Delasoie y Gastón Baena

Juan Manuel Rodríguez, Agustín Martínez

DT: Facundo Bonvin

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Rodrigo Giménez, Jerónimo Ávalos, Santiago Piccioni y Valentín Corbalán

Iván Esquivel, Luciano Pizarro, Facundo Britos, Sergio Olano

Luis Rivarola, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Temas Regional Amateur