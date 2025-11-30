Gran victoria de Estudiantes en la tierra de Tovviggino

El único gol del encuentro lo marcó Tiago Palacios a los 19 minutos del segundo tiempo y ahora el “Pincha” ya se encuentra entre los cuatro mejores del campeonato.

Tras un arranque condicionado por el calor y un primer tiempo parejo, Estudiantes encontró mayor claridad en el complemento. La ventaja llegó a los 19 minutos del segundo tiempo: Medina abrió el juego, Cetré envió un centro perfecto de punta a punta del área y Tiago Palacios definió de primera para romper el cero.

El tanto desacomodó al local, que salió decidido a empatar y casi lo consigue enseguida: Lucas Varaldo sacó un derechazo potente desde afuera del área y el travesaño salvó a Muslera en la más clara del Ferroviario.

Ese impulso llevó al equipo de De Felippe a adelantar líneas, sumar variantes ofensivas y atacar desde los costados con Besozzi, Barrera y Cabral, mientras la pelota parada volvió a ser un arma importante. Perelló, Abascia y Zalazar exigieron en distintas jugadas, aunque la defensa visitante respondió siempre con firmeza.

Estudiantes, en cambio, apostó a controlar el ritmo con cambios de experiencia y orden: Domínguez movió el banco con Alario, Benedetti y Tobio Burgos, y más tarde cerró la noche con el ingreso de José Sosa para manejar los tiempos. Incluso pudo ampliar la ventaja con un zurdazo de Facundo Rodríguez que pasó muy cerca del palo, tras una jugada preparada nacida de una falta en ataque.

El cierre fue tenso y friccionado, con faltas constantes y un Central Córdoba que empujó como pudo en los seis minutos adicionados. Cabral tuvo la última con un cabezazo que se fue por el costado derecho, pero el marcador no se movió.

Estudiantes resistió bien bajo presión y terminó asegurando su paso a la siguiente ronda, en un duelo donde también quedó un detalle curioso: ambos equipos fueron los únicos en vencer al campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, durante esta temporada.

Ahora el “Pincha” espera por el ganador del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Barracas Central que jugarán el próximo lunes.

Síntesis:

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Silvio Trucco

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el segundo tiempo: 19m Tiago Palacios (E).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Lucas Varaldo por Leonardo Heredia (CC), Lucas Besozzi por Fernando Martínez (CC), 23m Diego Barrera por Matías Perello (CC), 27m Lucas Alario por Tiago Palacios (E), Gastón Benedetti por Edwin Cetré (E), Facundo Farías por Joaquín Tobio Burgos (E), 36m Facundo Rodríguez por Santiago Arzamendia (E), 38m Franco Alfonso por Matías Vera (CC), 42m José Sosa por Cristian Medina (E).

Fuente; Noticias Argentinas

