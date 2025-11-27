Fallo a Estudiantes por el pasillogate: suspensión de seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026

Los octavos de final del Torneo Clausura se vieron invadidos por la polémica desde antes que comience el partido, cuando los jugadores de Estudiantes de la Plata optaron por darse vuelta y dar la espalda en lugar de homenajear al flamante "campeón de liga". Esta actitud revolucionara no le gustó nada a la cúpula del fútbol argentino, por lo que este jueves 27 de noviembre castigó a los futbolistas y al presidente del club platense con una considerable sanción.

El que se llevó la peor parte fue sin dudas que Juan Sebastián Verón. La máxima autoridad de Estudiantes recibió una suspensión de seis meses "para toda actividad relacionada con el fútbol". Es decir, la Bruja no podrá representar al Pincha en cualquier ámbito de la AFA, como estar presente en la premiación en caso de que el club sea campeón, o asistir al Comité Ejecutivo o asambleas.

Por otro lado, todos los futbolistas de Estudiantes que participaron del frustrado pasillo de homenaje, serán castigados con dos fechas de suspensión, las cuales no tendrán valor de cara a los cuartos de final de este Torneo Clausura, sino que se cumplirán a partir del próximo torneo oficial que dispute la institución.

Quien también lo pagará caro es Santiago Núñez, por ser el capitán del León. Al defensor de 25 años se le prohibirá ejercer la función de capitán por tres meses.

Sin embargo, hace dos temporadas que, a fin de año, la AFA dicta amnistías para aquellos jugadores que cuentan con hasta cuatro fechas de suspensión. Por lo tanto, en caso de que este mecanismo se repita, los del Pincha se salvarían de cumplir su castigo.

La resolución del Tribunal de Disciplina

1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

2º) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

3º) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.

4º) IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

5º) SANCIONAR al CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA con multa de CUATRO MIL (4.000) v.e., por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario.

6º) DISPONER la continuación de las presentes actuaciones respecto de los restantes miembros de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata, a fin de determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponderles en relación con los hechos investigados.

