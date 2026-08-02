Erlin cayó por puntos ante Mayra Moneo y se quedó sin el título latino superpluma

Nahir Erlin no pudo coronar su gran oportunidad de conquistar el título latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al caer por puntos frente a la campeona uruguaya Mayra Moneo en el combate disputado en la Federación Argentina de Boxeo.

La pugilista de Gualeguaychú protagonizó una muy buena pelea y dejó una imagen más que positiva. Durante los primeros rounds logró imponer el plan de combate diseñado junto a su equipo, desplazándose con inteligencia sobre el ring y trabajando a larga distancia. Esa estrategia le permitió conectar varios golpes claros que hicieron sentir a la campeona.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la pelea, Moneo comenzó a mostrar todo su potencial. Con un boxeo intenso, presión constante y una excelente preparación física, la uruguaya fue desgastando a Erlin, que poco a poco sintió el esfuerzo realizado en los primeros asaltos.

Pese al dominio de la campeona en el tramo final, Erlin nunca dejó de buscar el combate. Mostró carácter, coraje y una enorme entrega, resistiendo el ritmo impuesto por su rival y llegando de pie hasta el último campanazo.

La definición quedó en manos de los jueces, que otorgaron la victoria a Mayra Moneo por decisión unánime. Dos tarjetas marcaron 97-93, mientras que la restante fue 96-94, todas en favor de la boxeadora uruguaya, que retuvo el cinturón latino superpluma de la OMB.

Más allá de la derrota, Erlin dejó una actuación que confirma su crecimiento deportivo y demuestra que está en condiciones de competir de igual a igual frente a las mejores exponentes de la categoría. La boxeadora de Gualeguaychú sumó una valiosa experiencia y seguramente buscará una nueva oportunidad para volver a pelear por un título internacional.

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