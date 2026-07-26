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Independiente y una dura visita a Estudiantes de La Plata en la primera fecha del Torneo Clausura

Independiente comenzará su participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol este domingo, cuando visite a Estudiantes de La Plata por la primera fecha de la Zona A.

26 Jul, 2026, 03:24 AM
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El encuentro, que está programado para las 17:15, se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.

Independiente, que es dirigido por Gustavo Quinteros, viene de tener un discreto comienzo de año, ya que en el primer semestre terminó quinto en la Zona A del Torneo Apertura y se despidió en los octavos de final de los playoffs al caer derrotado ante Rosario Central.

El "Rojo", que también disputa la Copa Argentina, tiene como principal objetivo este semestre al Torneo Apertura, donde intentará cortar con la sequía de casi 24 años sin ganar títulos locales.

Estudiantes, por su parte, está cada vez más acostumbrado a dar pelea en el ámbito local, donde consiguió varios títulos en los últimos años.

El "Pincha", que el año pasado ganó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, viene de sufrir un duro golpe en el Torneo Apertura que se disputó el semestre pasado, ya que fue eliminado por Racing en los octavos de final pese a haber finalizado primero en la fase regular.

Los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina también se ilusionan con el título de Campeón de Liga, que se le entrega al equipo que finalice primero en la tabla anual.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Sebastián Habib

Hora: 17:15. TV: TNT Sports Premium

 

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Tiago Palacios, Alexis Castro, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

 

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebasián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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