 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Boxeo Profesional

Nahir Erlin buscará el título Latino Superpluma OMB ante la uruguaya Mayra Moneo

La boxeadora de Gualeguaychú tendrá este sábado una nueva oportunidad de conquistar un cinturón internacional cuando enfrente a la experimentada púgil uruguaya en la Federación Argentina de Boxeo (FAB). La velada será televisada por TyC Sports.

1 Ago, 2026, 14:43 PM
Agregar MO en
Crédito: Prensa OrPromotions
Agregar MO en

Nahir Erlin afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de su carrera profesional cuando dispute el título Latino Superpluma de la OMB frente a la uruguaya Mayra Moneo, en una pelea que tendrá como escenario la FAB y será televisada por TyC Sports.

La representante de Gualeguaychú perdió frente a la tucumana Lucrecia Manzur en marzo la chance de quedarse con el cinturón pluma y tendrá este sábado una nueva posibilidad de alcanzar un título internacional, esta vez en Superpluma, en una velada organizada por OR Promotions, denominada "La leyenda continúa".

Prensa OrPromotions
Prensa OrPromotions

La programación comenzará a las 21 horas, mientras que la transmisión televisiva por TyC Sports se iniciará a las 23, llevando las principales peleas de la noche a todo el país.

En la ceremonia de pesaje, Erlin marcó 58,450 kilogramos, mientras que su rival, Mayra Moneo, registró 58,900 kilogramos, por lo que ambas quedaron habilitadas para disputar el cinturón Latino Superpluma de la OMB, en un combate pactado a 10 rounds.

La cartelera contará además con otro título en juego. Alan "El Rusito" Crenz defenderá el título Latino Superligero de la FIB frente al mexicano Juan Bronco Sánchez, en otro de los duelos estelares de la noche.

El programa también incluirá los enfrentamientos entre Alejo Perviú y Diego Guevara, Geremías De Lara en su debut cómo profesional ante Nicolás Vallejo, Tatiana Daglio frente a Nicole Ferreira, ambos a cuatro rounds. Mientras que a seis asaltos se medirán Lucas Coderch frente a Gustavo Chamorro y Joaquín Tisera contra Jesús Daneff.

Temas

Boxeo Profesional

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso