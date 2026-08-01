Nahir Erlin buscará el título Latino Superpluma OMB ante la uruguaya Mayra Moneo

Nahir Erlin afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de su carrera profesional cuando dispute el título Latino Superpluma de la OMB frente a la uruguaya Mayra Moneo, en una pelea que tendrá como escenario la FAB y será televisada por TyC Sports.

La representante de Gualeguaychú perdió frente a la tucumana Lucrecia Manzur en marzo la chance de quedarse con el cinturón pluma y tendrá este sábado una nueva posibilidad de alcanzar un título internacional, esta vez en Superpluma, en una velada organizada por OR Promotions, denominada "La leyenda continúa".

Prensa OrPromotions

La programación comenzará a las 21 horas, mientras que la transmisión televisiva por TyC Sports se iniciará a las 23, llevando las principales peleas de la noche a todo el país.

En la ceremonia de pesaje, Erlin marcó 58,450 kilogramos, mientras que su rival, Mayra Moneo, registró 58,900 kilogramos, por lo que ambas quedaron habilitadas para disputar el cinturón Latino Superpluma de la OMB, en un combate pactado a 10 rounds.

La cartelera contará además con otro título en juego. Alan "El Rusito" Crenz defenderá el título Latino Superligero de la FIB frente al mexicano Juan Bronco Sánchez, en otro de los duelos estelares de la noche.

El programa también incluirá los enfrentamientos entre Alejo Perviú y Diego Guevara, Geremías De Lara en su debut cómo profesional ante Nicolás Vallejo, Tatiana Daglio frente a Nicole Ferreira, ambos a cuatro rounds. Mientras que a seis asaltos se medirán Lucas Coderch frente a Gustavo Chamorro y Joaquín Tisera contra Jesús Daneff.

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