Deportivo Urdinarrain terminó con el invicto de Juventud Unida

La 17ª fecha del Torneo Apertura "Eduardo Barbosa" dejó su gran golpe en Urdinarrain, donde Deportivo derrotó 1 a 0 a Juventud Unida y le quitó el invicto que el conjunto albiceleste mantenía durante la temporada. El equipo dirigido por Norberto Acosta se quedó con tres puntos de enorme valor gracias a un agónico gol de Axel Sánchez, a los 45 minutos del segundo tiempo.

Cuando el empate parecía sellado, Sánchez apareció para darle la victoria al local y desatar el festejo. Sin embargo, todavía quedaba una emoción más, ya que en tiempo adicionado Juventud Unida dispuso de un penal para rescatar un punto. Agustín Solís se hizo cargo de la ejecución, pero su remate se fue por encima del travesaño, decretando la primera derrota del año para el conjunto conducido por Daniel Waldner.

El resultado modificó la pelea por los primeros puestos. Central Larroque se convirtió en el nuevo escolta tras vencer en el Raúl Impini a Unión del Suburbio por 2 a 1, superando por un punto a Juventud Urdinarrain, que la fecha pasada había empatado 1 a 1 con Independiente. Con su triunfo, Deportivo Urdinarrain alcanzó precisamente al Liebrero en la tabla de posiciones.

La goleada de la jornada se registró en el predio José "Toto" Gallop, donde Sarmiento derrotó con autoridad a La Vencedora por 4 a 0. En el barrio Frigorífico, Pueblo Nuevo consiguió un valioso triunfo por 2 a 0 frente a Camioneros, mientras que el único encuentro sin goles fue el empate entre Central Entrerriano y Defensores del Oeste.

En la Divisional B, correspondiente al Torneo "Luis Gauna", continúa la paridad en la cima. Sporting igualó sin goles como local frente a Sud América y Black River respondió con una contundente goleada por 5 a 1 sobre Cerro Porteño, en Pueblo Belgrano, para alcanzar al canario como líderes del torneo.

La gran sorpresa de la fecha la dio Atlético Sur, que se quedó con el clásico al vencer 1 a 0 a Defensores del Sur con un gol de Nicolás Nissero. En tanto, Juvenil del Norte y Sportivo Larroque empataron 0 a 0, mientras que fue postergado el encuentro entre Deportivo Gurises e Isleños Independientes por las malas condiciones del terreno de juego.

Lo que dejó la Decimoséptima fecha

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Decimoséptima fecha:

Jugaron el sábado 18:

Independiente 1 (Valentín Cepeda) vs Juventud Urdinarrain 1 (Darío Muñoz)

Jugaron el domingo:

Central Entrerriano 0 vs Defensores del Oeste 0

Sarmiento 4 (Nicolás Acosta, Luciano Izaurralde, Sebastián Mamani, Dylan Gómez) vs La Vencedora 0

Deportivo Urdinarrain 1 (Axel Sánchez) vs Juventud Unida 0

Pueblo Nuevo 2 (Santiago Herrera x 2) vs Camioneros 0

Central Larroque 2 (Alexis Izaguirre, Lautaro Viale) vs Unión del Suburbio 1 (Diego Benítez)

Posiciones:

Juventud Unida 38

Central Larroque 28

Juventud Urdinarrain 27

Deportivo Urdinarrain 27

Independiente 26

Central Entrerriano 20

Sarmiento 19

Unión del Suburbio 18

La Vencedora 17

Pueblo Nuevo 16

Defensores del Oeste 8

Camioneros 4

Próxima fecha:

A confirmar este lunes en la habitual reunión de la liga departamental

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Decimocuarta fecha

Jugaron el domingo:

Sporting 0 vs Sud América 0

Juvenil del Norte 0 vs Sportivo Larroque 0.

Atlético Sur 1 (Nicolás Nissero) vs Defensores del Sur 0.

Black River 5 (Franco Medina, Leonardo Pugliese, Gastón Peralta x 2, Lautaro Puebla) vs Cerro Porteño 1 (Lautaro Morales)

Postergado:

Deportivo Gurises vs Isleños Independientes

Posiciones:

Black River 31

Sporting 31

Sportivo Larroque 29

Defensores del Sur 27

Isleños Independientes 24

Sud América 20

Cerro Porteño 18

Juvenil del Norte 13

Atlético Sur 11

Deportivo Gurises 5

Próxima fecha:

A confirmar este lunes en la habitual reunión de la liga departamental

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