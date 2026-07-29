River cayó ante Gimnasia La Plata y no levanta cabeza en el Torneo Clausura 2026

El mediocampista Alexis Steimbach convirtió el único tanto del encuentro a los 35 minutos del segundo tiempo en lo que fue su primer tanto en el torneo.

Por otro lado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet obtuvo su segunda derrota consecutiva en el campeonato y la tercera si se suma la caída por la Copa Argentina ante Aldosivi en Salta.

El primer tiempo fue equilibrado, ya que River manejó más la pelota en el inicio, aunque Gimnasia emparejó el desarrollo y ambos generaron situaciones.

El arquero Nelson Insfrán evitó el gol tras un remate de Joaquín Freitas y luego Lucas Beltrán falló el rebote. Del otro lado, Jeremías Merlo armó una buena acción individual que terminó con un disparo desviado de Ignacio Miramón.

En el complemento, el equipo dirigido por Ariel Pereyra ganó protagonismo y tras un centro desperdiciado por Agustín Auzmendi, una nueva pelota enviada desde la izquierda encontró solo a Steimbach, que definió de cabeza para establecer el 1-0.

Luego el propio delantero estrelló otro intento en el travesaño. River buscó el empate hasta el final, pero un defensor local despejó sobre la línea la última ocasión y selló el triunfo del Lobo.

Síntesis:

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández; Jeremías Merlo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva; Tomás Galván, Ángel Correa; Joaquín Freitas; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Goles en el segundo tiempo: 35m Alexis Steimbach (G).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Fausto Vera por Arambarri (R); 16m Facundo González por Acuña (R); Rafael Santos Borré por Beltrán (R); 20m Augusto Max por Seoane (G); Maximiliano Zalazar por Merlo (G); 26m Facundo Colidio por Correa (R); 30m Juan Cruz Cortazzo por Giampaoli (G); 36m Lautaro Pereyra por Silva (R); 38m Nicolás Barros Schelotto por I. Fernández (G).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL