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Independiente recibe a Newell´s, por la segunda fecha del Torneo Clausura

Independiente recibirá este jueves a Newell´s, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de seguir con su andar positivo en el campeonato local.

29 Jul, 2026, 23:12 PM
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El partido, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Independiente viene de tener un muy buen comienzo en este Torneo Clausura, ya que derrotaron 2-0 en condición de visitante a Estudiantes de La Plata, que hace años es uno de los grandes animadores del fútbol argentino.

El equipo de Avellaneda, que tiene como director técnico a Gustavo Quinteros, buscará seguir sumando de a tres para mantenerse firme en la tabla anual, que no solo otorga cupos para las competencias internacionales de la próxima temporada, sino que también entrega el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice primero.

Newell´s, por su parte, viene de tener un muy flojo primer semestre de año, aunque en la segunda mitad del 2026 comenzó con el pie derecho gracias a la victoria 1-0 en condición de local frente a Talleres de Córdoba.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21:15. TV: ESPN Premium

 

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

 

Newell´s: Josué Reinatti; Jerónimo Russo, Nicolás Goitea, Bruno Cabrera, Martín Ortega; Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar; Wálter Núñez, Faucndo Guch, Walter Mazzantti; Matías Coccaro. DT: Frank Kudelka.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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