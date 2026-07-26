Lanús arrancó con triunfo ante San Lorenzo en el Clausura

El encuentro comenzó con mayor iniciativa del local, que generó las primeras aproximaciones y obligó a Orlando Gill a intervenir ante los intentos de Valois, Matías Sepúlveda y Ramiro Carrera. San Lorenzo respondió con algunas apariciones de Nicolás Tripichio y buscó apoyarse en Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, aunque le costó generar situaciones claras.

La primera mitad terminó sin goles, con un Lanús que encontró más facilidad para llegar al área rival pero no tuvo precisión en la definición.

La diferencia apareció a los 20 minutos del complemento, cuando Valois recibió habilitado dentro del área, se acomodó ante la marca y definió para superar a Gill y establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, el conjunto de Pellegrino se replegó algunos metros y administró el resultado, mientras Gorosito movió el banco en busca de mayor presencia ofensiva.

San Lorenzo adelantó sus líneas durante el tramo final y buscó llegar al empate, pero no encontró la claridad suficiente para quebrar a una defensa local que sostuvo la ventaja hasta el cierre.

De esta manera, Lanús comenzó el Clausura con tres puntos antes de viajar a Perú para afrontar la revancha ante Cienciano por los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que San Lorenzo sumó un nuevo golpe tras la reciente eliminación de la Copa Argentina.

Síntesis:

Estadio: Lanús.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera, Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el segundo tiempo: 20m Yoshan Valois (L).

Cambios: en el entretiempo salieron Insaurralde y Alassia por Cardillo y Perruzzi (SL); 12min Barrios por Gulli (SL); 17min Salvio por Carrera y Aquino por Besozzi (L); 25min Watson por Sepúlveda y Wlk por Valois (L); 32min Hernández por Auzmendi y Landstatter por Herrera (SL).

Fuente: Noticias Argentinas

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