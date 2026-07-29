Boca visita a O´Higgins, buscando la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio El Teniente, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

Boca llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local con un discreto 1-0, gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

De todas maneras, el "Xeneize" quedó envuelto en cuestionamientos luego de la goleada 3-0 que sufrió ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen.

Sin embargo, en aquella presentación no dijo presente Paredes, a quien le dieron unos días de descanso porque arrastraba muchas semanas de competición sin poder descansar.

O´Higgins, por su parte, viene de perder 2-0 en condición de visitante contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.

Posibles formaciones:

Estadio: El Teniente

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: David Rodríguez (Col)

Hora: 21:30. TV: DSports

O´Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas COPA SUDAMERICANA